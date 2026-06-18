Halo: Campaign Evolved: So spielt sich das Remake

Mit dem in Kürze auf den Markt kommenden Halo: Campaign Evolved handelt es sich nicht nur um ein Remake eines Halo-Game, sondern auch um ein Halo-Game, das für die Plattform der PlayStation 5 (Pro) herauskommt – so etwas war lange Zeit unvorstellbar.

Bereits am 28. Juli erscheint das Game, welches auf das aus dem Jahre 2001 stammende Halo: Combat Evolved basiert, somit für PlayStation 5 (Pro), Xbox Series X/S und PC im Handel.

Halo ist zurück – dieses Mal auch auf der PlayStation

Um die Vorfreude bis zur Veröffentlichung zu erhöhen, haben Microsoft und das Entwicklerstudio Halo Studios (ehemals 343 Industries) einige Videos zum Game veröffentlicht, darunter auch ein knapp über 28 minütiges Gameplay-Video.

Darin bekommt man einen guten Eindruck davon, wie sich das Game spielt und aussieht – und welche Auswirkungen der Wechsel der Game-Engine von Slipspace auf Unreal Engine 5 auf das Game hat.

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