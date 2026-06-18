Halo: Campaign Evolved: So spielt sich das Remake
Mit dem in Kürze auf den Markt kommenden Halo: Campaign Evolved handelt es sich nicht nur um ein Remake eines Halo-Game, sondern auch um ein Halo-Game, das für die Plattform der PlayStation 5 (Pro) herauskommt – so etwas war lange Zeit unvorstellbar.
Bereits am 28. Juli erscheint das Game, welches auf das aus dem Jahre 2001 stammende Halo: Combat Evolved basiert, somit für PlayStation 5 (Pro), Xbox Series X/S und PC im Handel.
Halo ist zurück – dieses Mal auch auf der PlayStation
Um die Vorfreude bis zur Veröffentlichung zu erhöhen, haben Microsoft und das Entwicklerstudio Halo Studios (ehemals 343 Industries) einige Videos zum Game veröffentlicht, darunter auch ein knapp über 28 minütiges Gameplay-Video.
Darin bekommt man einen guten Eindruck davon, wie sich das Game spielt und aussieht – und welche Auswirkungen der Wechsel der Game-Engine von Slipspace auf Unreal Engine 5 auf das Game hat.
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Im Sale nehm ich da bestimmt mal mit.
Hab das Original nie gespielt, da kann man das mal machen.
Sieht natürlich viel besser aus als das Original aber für heutige Verhältnisse nicht besonders. Vor allem ist aber alles viel zu bunt und knallig. Dadurch wird der künstliche Plastiklook total verstärkt und steht dem Original und der Atmosphäre diametral gegenüber. Wen wollen die damit abholen? Sechsjährige Ami-Kida?
An welchen Stellen ist es denn „viel bunter und knalliger“ als das Original? Die auffälligen Farben bei Waffen und Gegnern kenne ich auch aus dem Original, Es ist logisch, dass die Farben jetzt etwas mehr „poppen“, weil eben neue Engine und Grafik, aber an welchen Stellen siehst du einen gravierenden Unterschied?
Die Farben früher waren doch etwas gedeckter und natürlicher und nicht so knallig grell und bunt.
Die Gegner, Schilde und Fahrzeuge waren schon sehr auffällig und sind es noch heute, habe mir eben nochmal ein Gameplay des Originals angeschaut. Zurückhaltend war Halo nie.
Vielleicht hast du früher ein anderes Spiel gespielt oder die Grafikeinstellungen nicht angepasst. Für mich sieht das genauso wie früher aus, nur mit wesentlich besser Grafik. Schade ist eigentlich nur der fehlende Multiplayer, dass war immer eines der Hauptkaufargumente von Halo. Ich hoffe das liefern sie noch noch.
„heutige Verhältnisse nicht besonders.“ das wiederspricht allem, was wir bisher gesehen und gelesen haben.
trollolloll
Einfach jemand der absolut keine Ahnung von Halo hat. Die Grafik vom Remake ist total gelungen und sieht genauso aus wie man Halo von damals kennt also das Original. Das Ding wird sich sehr sehr gut verkaufen und vorallem auf PS5! PS: Ich habs direkt auf Steam Vorbestellt und freu mich wie auf kein anderes Spiel und ja ich habe damals schon das Original rauf und runter gespielt,
Also das Remake sieht doch absolut Super aus und triftt den Grafikstil von Halo 100 Prozentig. Es sieht genauso aus wie man es damals in Erinnerung hatte. auch denke ich das es sich Super verkaufen wird insbesondere auf PS5. PS: Ich habs auf Steam direkt vorbestellt und freu mich mega drauf!