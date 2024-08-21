PlayStation 5: Neue 8 TB SSD von Western Digital kostet ein kleines Vermögen
In Zeiten immer größer werdender Games im Bereich der Konsolen kann der Speicherplatz der Modelle der PlayStation 5 und Xbox Series S und X durchaus langfristig zu einem Problem werden.
Beide Next Gen-Konsolen bieten zwar die Möglichkeiten an den internen Speicher zu erweitern, allerdings bei der PlayStation 5 nur bis zu 4 TB. Western Digital will das nun ändern und kündigt jetzt eine 8 TB SSD-Option offiziell an.
Mehr Speicherplatz für die PlayStation 5 (Digital) …
Dabei setzt das Unternehmen auf ein bereits entwickeltes Produkt und erweitert diese Modellreihe um eine weitere Variante mit 8 TB Speicher. Es handelt sich nämlich um die durchaus in der Szene beliebte WD_Black SN850P, welches bereits mit 1 TB, 2 TB und 4 TB auf dem Markt erhältlich ist.
Laut Western Digital ist die SSD offiziell für die PS5-Konsole lizenziert und bietet einen integrierten Kühlkörper mit PlayStation-Logo. Dank des kompakten M.2-Steckformats sollen Einbau und Installation einfach von der Hand gehen.
Mehr Speicher bedeutet aber einen höheren Preis
Allerdings ist bei der neuen SSD-Variante nicht nur der Speicherplatz gigantisch und wird wahrscheinlich für viele mehr als genug Platz für ihre Spiele bieten, sondern auch der Preis ist sehr hoch angesetzt. Im offiziellen Online-Shop von Western Digital ist sie für exakt 893,99 Euro gelistet.
Auch wenn ich keine PlayStation 5 besitze, aber die Problematik mit den immer größer werdenden Spielen kenne, ist der angesetzte Preis für die neue Modellvariante einfach viel zu hoch.
Mir persönlich würde wahrscheinlich schon die 4 TB Variante reichen, die derzeit bei Amazon für 339,00 Euro angeboten wird. Das ist zwar auch viel Geld, aber mit 4 TB ist man schon deutlich besser ausgestattet als mit 2 TB oder gar den 1 TB, die in der PlayStation 5 (Slim) ab Werk verbaut sind.
in Marktgeschehen
Und wo ist der Preis jetzt „sehr hoch angesetzt“? Aktuell kostet Speicher wesentlich weniger als noch vor 2 Jahren. Zudem ist diese 8TB SSD ähnlich bepreist wie vergleichbare M.2 SSDs. Dem Autor empfehle ich eine bessere Recherche des Speichermarkts.
Mir ist durchaus bekannt, dass die Preisgestaltung bei anderen Herstellern in Bezug auf die Größe von 8 TB sehr ähnlich ist, mal mehr, mal weniger.
Mit dem Beschreibung „sehr hoch angesetzt“ wollte ich lediglich auf den Unterschied zwischen der PS5-SSD und der fast baugleichen SSD „WD_BLACK SN850X“ ebenfalls aus dem Hause Western Digital hinweisen. Diese kostet mit 762,99 Euro genau 131 Euro weniger, so dass man wohl nur für das PS5-Branding mehr bezahlt.
https://www.westerndigital.com/de-de/products/internal-drives/wd-black-sn850x-nvme-ssd?sku=WDS800T2XHE
Ohne auf Vergleichspreise einzugehen (ist doch egal was die anderen nehmen, grundsätzlich wollen ALLE zu viel Geld, ist einfach so … abgesehen davon hat man quasi ein Jahrzehnt darauf gewartet, dass nicht schon bei 2 TB Schluss ist):
4TB für 339,-
8TB für 894,- (um die 600 wären doch wohl angebrachter…)