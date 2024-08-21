PlayStation 5: Neue 8 TB SSD von Western Digital kostet ein kleines Vermögen

In Zeiten immer größer werdender Games im Bereich der Konsolen kann der Speicherplatz der Modelle der PlayStation 5 und Xbox Series S und X durchaus langfristig zu einem Problem werden.

Beide Next Gen-Konsolen bieten zwar die Möglichkeiten an den internen Speicher zu erweitern, allerdings bei der PlayStation 5 nur bis zu 4 TB. Western Digital will das nun ändern und kündigt jetzt eine 8 TB SSD-Option offiziell an.

Mehr Speicherplatz für die PlayStation 5 (Digital) …

Dabei setzt das Unternehmen auf ein bereits entwickeltes Produkt und erweitert diese Modellreihe um eine weitere Variante mit 8 TB Speicher. Es handelt sich nämlich um die durchaus in der Szene beliebte WD_Black SN850P, welches bereits mit 1 TB, 2 TB und 4 TB auf dem Markt erhältlich ist.

Laut Western Digital ist die SSD offiziell für die PS5-Konsole lizenziert und bietet einen integrierten Kühlkörper mit PlayStation-Logo. Dank des kompakten M.2-Steckformats sollen Einbau und Installation einfach von der Hand gehen.

Mehr Speicher bedeutet aber einen höheren Preis

Allerdings ist bei der neuen SSD-Variante nicht nur der Speicherplatz gigantisch und wird wahrscheinlich für viele mehr als genug Platz für ihre Spiele bieten, sondern auch der Preis ist sehr hoch angesetzt. Im offiziellen Online-Shop von Western Digital ist sie für exakt 893,99 Euro gelistet.

Auch wenn ich keine PlayStation 5 besitze, aber die Problematik mit den immer größer werdenden Spielen kenne, ist der angesetzte Preis für die neue Modellvariante einfach viel zu hoch.

Mir persönlich würde wahrscheinlich schon die 4 TB Variante reichen, die derzeit bei Amazon für 339,00 Euro angeboten wird. Das ist zwar auch viel Geld, aber mit 4 TB ist man schon deutlich besser ausgestattet als mit 2 TB oder gar den 1 TB, die in der PlayStation 5 (Slim) ab Werk verbaut sind.

