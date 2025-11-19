Black-Week-Kracher im Telekom-Netz: Magenta Mobil M – Unlimited Datenvolumen für 24,95 € mtl.

Freenet bietet zur Black Week einen richtigen Kracher und haut den Magenta Mobil M im Telekom-Netz mit unbegrenztem Datenvolumen für nur 24,95 Euro monatlich raus.

Der Tarif Magenta Mobil M wird laut Anbieter im Rahmen der Black Week zeitlich befristet mit Unlimited-Datenvolumen angeboten. Normalerweise umfasst der Vertrag laut Produktbeschreibung 50 GB 5G-Datenvolumen. Während der Aktion entfällt diese Begrenzung für die gesamte zweijährige Vertragslaufzeit ohne Aufpreis.

Details zur Black-Week-Aktion im Telekom-Netz

Das Angebot umfasst eine Laufzeit von 24 Monaten, Telefonie- und SMS-Flatrates sowie 5G-Geschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s. Der Anschlusspreis entfällt während der Aktion, und die monatliche Grundgebühr beträgt 24,95 Euro. Ein Vertragsbeginn lasse sich flexibel wählen, so freenet.

Weitere Tarifmerkmale:

Kostenlose Rufnummernmitnahme (außer innerhalb von freenet Telekom-Tarifen)

Drei Monate waipu.tv Comfort gratis, danach 4,99 Euro monatlich kündbar

Telekom-Netz mit 5G-Unterstützung

Laut Anbieter gilt das Angebot ausschließlich im Aktionszeitraum der Black Week und ist zeitlich begrenzt. Ein fixes Enddatum ist bisher nicht bekannt, das reichen wir nach, sobald es kommuniziert wurde.

