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GMX startet KI-Offensive für Millionen Mail-Nutzer

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Der E-Mail-Dienst GMX erweitert sein Postfach um neue KI-Funktionen auf eigener Infrastruktur in Deutschland.

GMX integriert generative KI-Funktionen in seinen E-Mail-Dienst. Nutzer können damit E-Mails zusammenfassen lassen, Texte formulieren oder übersetzen sowie Inhalte per natürlicher Sprache durchsuchen. Laut Unternehmensangaben erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf der eigenen Infrastruktur in Deutschland.

Die neuen Funktionen sollen vor allem den Umgang mit längeren Nachrichten erleichtern. Dazu zählen etwa Newsletter, Reisebuchungen oder Vertragsinformationen. Zusammenfassungen werden in mehreren Sprachen angeboten. Zusätzlich kann die KI Texte stilistisch anpassen oder in andere Sprachen übertragen.

GMX setzt bei KI-Funktionen auf Datenschutz und eigene Infrastruktur

Nach Angaben von GMX werden Nutzerdaten nicht an externe KI-Anbieter weitergegeben und auch nicht zum Training von KI-Modellen genutzt. Die Funktionen stehen zudem nur nach aktiver Zustimmung der Nutzer bereit.

Die wichtigsten neuen Funktionen:

  • E-Mails automatisch zusammenfassen
  • Texte formulieren und verbessern
  • Übersetzungen direkt im Postfach
  • Suche mit natürlicher Sprache

Die Beta-Phase startet zunächst für Nutzer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Funktionen zum Zusammenfassen und Formulieren stehen allen GMX-Kunden zur Verfügung. Die KI-gestützte Suche bleibt zunächst PremiumMail-Abonnenten vorbehalten.

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