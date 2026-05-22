Bravia: Sony führt Pro-Modelle bei Smart TVs ein

Sony wird kommende Woche neue TVs zeigen, es stehen der Sony BRAVIA 7 II und Sony BRAVIA 9 II an. Nach langer Zeit bekommen wir also auch mal wieder ein TV-Flaggschiff von Sony, jetzt wieder ohne OLED, beide Modelle bieten „True RGB“.

Das ist ein Begriff, den Sony etablieren möchte, am Ende sind es Mini-LEDs, für mich also eigentlich ein Schritt zurück, aber wir werden sehen. Der Kanal „High Def News“ hat die neuen Smart TVs von Sony jetzt vorab bei einem Händler entdeckt.

Bei AV Express gibt es den Sony Bravia 9 II in vier Größen, einmal mit 65 Zoll, dann 75 Zoll, 85 Zoll und noch 115 Zoll. Das wäre mir OLED so schwieriger, vor allem QD-OLED, was der alte 9er nutzte, aber man zahl dann eben auch über 30.000 Dollar.

Sony Bravia 9 II kommt als Pro-Version

Interessant ist jedoch, dass es beide TVs auch als Pro-Version gibt, was wir sonst eher von anderen Bereichen wie Smartphones kennen. Technisch scheint das aber die gleiche Hardware zu sein, also das gleiche Panel, Google TV und mit Gemini.

Beim Pro-Modell gibt es jedoch eine Fernbedienung mit Spracheingabe und Hintergrundbeleuchtung und mehr Garantie, dafür zahlt man knapp 300 Dollar drauf. Immerhin, bei anderen Modellen ist der Unterschied oft ein bisschen größer.

Ich bin gespannt, wie dieser Schritt von Sony ankommt, sowohl die Idee, dass man mehr für Pro-Versionen verlangt, dann werden andere folgen, als auch der Schritt zu Mini-LEDs, denn die OLED-Flaggschiffe von Sony gelten in Branchenkreisen als Referenz. Ob der Bravia 9 II mithalten kann? Oder sogar wirklich noch besser ist?