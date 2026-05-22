Vodafone Turbo-Upload im 5G-Netz: Diese neue Technik startet nun
Vodafone Deutschland verbessert mit einer neuen 5G-Technologie die Upload-Geschwindigkeit im Mobilfunknetz deutlich.
Das neue Verfahren namens „Uplink Carrier Aggregation mit TX-Switching“ bündelt mehrere Kanäle im 5G-Standalone-Netz und erhöht Kapazität und Tempo beim Hochladen von Daten.
5G-Uplink-Upgrade im Vodafone-Netz bringt höhere Upload-Raten
Die Upload-Geschwindigkeit steigt laut Vodafone im Live-Netz auf bis zu 200 Mbit/s, was einer Steigerung von rund 30 Prozent entspricht.
Kernpunkte der neuen Technik
- Mehrere Uplink-Kanäle werden gleichzeitig genutzt
- Effizientere Datenübertragung im 5G Standalone Netz
- Höhere Kapazität für Uploads von Videos und Dateien
Erste Tests wurden bereits in Hannover und Ciudad Real durchgeführt, wo unter Idealbedingungen bis zu 273 Mbit/s erreicht wurden.
Vodafone rüstet ab sofort Standorte in Deutschland schrittweise auf, beginnend mit Ericsson-basierter Infrastruktur. Unterstützt wird die Funktion aktuell von den Endgeräten Xiaomi 15 Ultra und Xiaomi 17 Ultra, weitere Geräte sollen folgen.
Da das Bündelungsverfahren standardisiert ist, können künftig auch weitere Smartphone-Hersteller die Technologie in ihre Geräte einbauen.
Zu den Vodafone-Mobilfunktarifen →
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Finde es ja witzig, dass ihr immer noch das Foto mit dem ollen ersten Galaxy Fold nutzt für Vodafone 5G-Themen. 😂
Back2Topic: Wäre äußerst begrüßenswert, wenn die Telekom endlich 5g Standalone auch für alle startet und nicht nur für Geschäftskunden, oder ausgewählte Dienste, die zudem noch über eine spezielle App laufen müssen. Völliger Schwachsinn….