Vodafone Turbo-Upload im 5G-Netz: Diese neue Technik startet nun

Vodafone Deutschland verbessert mit einer neuen 5G-Technologie die Upload-Geschwindigkeit im Mobilfunknetz deutlich.

Das neue Verfahren namens „Uplink Carrier Aggregation mit TX-Switching“ bündelt mehrere Kanäle im 5G-Standalone-Netz und erhöht Kapazität und Tempo beim Hochladen von Daten.

5G-Uplink-Upgrade im Vodafone-Netz bringt höhere Upload-Raten

Die Upload-Geschwindigkeit steigt laut Vodafone im Live-Netz auf bis zu 200 Mbit/s, was einer Steigerung von rund 30 Prozent entspricht.

Kernpunkte der neuen Technik

Mehrere Uplink-Kanäle werden gleichzeitig genutzt

Effizientere Datenübertragung im 5G Standalone Netz

Höhere Kapazität für Uploads von Videos und Dateien

Erste Tests wurden bereits in Hannover und Ciudad Real durchgeführt, wo unter Idealbedingungen bis zu 273 Mbit/s erreicht wurden.

Vodafone rüstet ab sofort Standorte in Deutschland schrittweise auf, beginnend mit Ericsson-basierter Infrastruktur. Unterstützt wird die Funktion aktuell von den Endgeräten Xiaomi 15 Ultra und Xiaomi 17 Ultra, weitere Geräte sollen folgen.

Da das Bündelungsverfahren standardisiert ist, können künftig auch weitere Smartphone-Hersteller die Technologie in ihre Geräte einbauen.

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