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Bundesfinanzministerium will Steuerklassen durch Faktorverfahren ersetzen

René Hesse
Von
1 Kommentar
Foto: Luis Tosta

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil plant offenbar, die Steuerklassen III und V für Ehepaare abzuschaffen.

Das berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf eine interne Vorlage des Bundesfinanzministeriums. Statt der bisherigen Kombination soll künftig ein automatisiertes Faktorverfahren greifen. Die monatlichen Steuerabzüge würden sich damit stärker an der tatsächlichen Einkommensverteilung beider Partner orientieren.

Steuerklassen III und V sollen durch Faktorverfahren ersetzt werden

Bisher können Ehepaare und eingetragene Lebenspartner zwischen der Kombination IV/IV und III/V wählen. Bei III/V profitiert der Partner mit dem höheren Einkommen von geringeren monatlichen Abzügen. Der andere Partner muss dafür in Steuerklasse V vergleichsweise hohe Abzüge hinnehmen.

Das geplante Faktorverfahren soll die Lohnsteuer gerechter auf beide Einkommen verteilen. Laut Ministerium geht es um eine Modernisierung des Lohnsteuerabzugs, die auch Finanzämter und Steuerpflichtige entlasten soll.

Die wichtigsten Punkte der geplanten Reform:

  • Die Steuerklassen III und V sollen entfallen.
  • Ein automatisiertes Faktorverfahren soll sie ersetzen.
  • Die monatlichen Abzüge sollen die Einkommensverhältnisse besser berücksichtigen.
  • Besonders Partner mit geringerem Einkommen könnten beim monatlichen Nettogehalt profitieren.

Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen monatlichem Nettogehalt und endgültiger Steuerlast. Die Steuerklassen bestimmen zunächst den laufenden Lohnsteuerabzug. Eine andere Verteilung bedeutet deshalb nicht automatisch, dass Ehepaare insgesamt weniger Einkommensteuer zahlen.

Politisch dürfte der Vorstoß für Diskussionen sorgen. Im Koalitionsvertrag ist eine entsprechende Reform nicht vorgesehen. Bereits 2024 hatte die damalige Ampelregierung einen ähnlichen Gesetzentwurf vorgelegt, der auf deutliche Kritik der Union stieß.

Auch die Debatte über das Ehegattensplitting spielt hinein. Dessen Abschaffung hatte Klingbeil zuletzt ebenfalls ins Gespräch gebracht. Die jetzt bekannt gewordenen Pläne zur Steuerklassenreform sind davon allerdings zu unterscheiden.

Für betroffene Ehepaare wäre vor allem interessant, wie sich die monatlichen Auszahlungen verändern. Eine Reform könnte die Gehaltsabrechnung spürbar verändern, ohne dass am Jahresende zwangsläufig mehr Geld übrig bleibt.

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  1. rot 🏅
    sagt am

    Auch die Debatte über das Ehegattensplitting spielt hinein. Dessen Abschaffung hatte Klingbeil zuletzt ebenfalls ins Gespräch gebracht. Die jetzt bekannt gewordenen Pläne zur Steuerklassenreform sind davon allerdings zu unterscheiden.

    Der will wohl, dass die Partei noch mehr Stimmen verliert und den Weg der FDP geht. Wer eine Ehe eingeht, geht damit auch diverse wirtschaftliche Verpflichtungen ein, die man als Paar in dieser Form nicht hat. Das soll entsprechend auch weiterhin in der Steuer berücksichtigt werden.

    Für betroffene Ehepaare wäre vor allem interessant, wie sich die monatlichen Auszahlungen verändern. Eine Reform könnte die Gehaltsabrechnung spürbar verändern, ohne dass am Jahresende zwangsläufig mehr Geld übrig bleibt.

    Es bleibt am Ende bei gemeinsamer Veranlagung immer das gleiche Übrig: Entweder man bekommt bei III/V jeden Monat mehr, muss aber am Ende die Steuerschuld nachzahlen, oder man zahlt gleichviel IV/IV und bekommt am Ende des Jahres was zurück oder man mach Faktor und hat am Ende direkt die entsprechende Summe zur Verfügung.

    Ob III/V, IV/IV oder IV/IV mit Faktor: Die Steuerlast ist immer die gleiche und man zahlt immer die gleiche Steuer. Einziger Unterschied: Bei IV/IV muss man keine Lohnsteuerbescheidung abgeben, bei den anderen verpflichtend schon.

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