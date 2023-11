Call of Duty: Ist die Kampagne von Modern Warfare 3 wirklich so schlecht?

Diese Woche startet Call of Duty: Modern Warfare 3 und wer vorbestellt hat, der kann die Kampagne seit letzter Woche zocken. Es gab jedoch direkt Kritik und die wurde am Wochenende größer. Ich habe die Kampagne auch schon durchgespielt.

Modern Warfare 3: Kürzer und schlechter

Moment, an einem Wochenende? Ja, noch nicht einmal. Am Freitagabend wollte ich mir einen Eindruck machen und zockte die ersten zwei Stunden der Kampagne. Am Samstag hatte ich dann auch zwei Stunden Zeit und da war direkt der Abspann.

Die Kampagne ist also tatsächlich kurz und war für mich etwa halb so lang, wie bei Modern Warfare 2. Eine gute Länge für ein DLC, was 20 bis 30 Euro kostet. Doch das ist noch nicht alles, denn auch in vier Stunden kann man eine gute Geschichte erzählen. Die Länge ist ein Faktor, aber stimmt dafür die Qualität? Nein, auch nicht.

Dabei fand ich die Kampagne von Modern Warfare 2 durchaus unterhaltsam und hatte Spaß. Nicht das große Highlight, aber auch nicht schlecht. Und genau so geht es auch bei Modern Warfare 3 los, denn die erste Mission bleibt das Highlight.

Ihr habt die Mission im Gefängnis, in dem ihr Makarov befreit, sicher auch in den Trailern gesehen. Ich weiß jetzt, warum nur das gezeigt wurde. Man wollte nicht die Spoiler vermeiden, nach diesem durchaus guten Einstieg fällt die Qualität rapide ab.

Bei der Story habe ich nicht viel erwartet, aber sie wirkt noch liebloser, als im letzten Teil und es kam bei mir absolut keine Stimmung auf. Und als es halbwegs interessant wurde, war es schon vorbei, das Ende spoilere ich hier aber noch nicht.

Technisch ist das neue Call of Duty dabei wieder ordentlich, denn es sieht teilweise sehr gut aus und der Sound ist gewaltig. Doch die Missionen nach dem Intro sind nicht gut. Viele Missionen fühlen sich wie eine Multiplayer-Runde mit Bots an, bei der ihr drei Dinge auf einer Map erledigen müsst, die nicht wirklich kreativ sind.

Es gibt zwei Missionen, die kurz einen Hauch von Potenzial zeigen, aber das ist dann doch nicht zu spüren. Und man wird am Ende auch mit Gegnern überhäuft, so steigert man die Schwierigkeit. Vor allem im Finale ist es absurd und auch nicht gut.

Als der Abspann kam, da kam der Eindruck auf, als ob man das eben schnell in einem Jahr „hingerotzt“ hat, damit man das neue Call of Duty mit einer Kampagne verkaufen kann. Ja, das fühlt sich wie ein DLC für 20 Euro an, welches man nicht für Modern Warfare 2 verkauft, damit Modern Warfare 3 eben eine Kampagne hat.

Das hier ist kein Test zum kompletten Spiel, es ist meine persönliche Sichtweise.

Wer die Neuerungen für den Multiplayer bei Call of Duty: Modern Warfare 3 mag, der kann natürlich zuschlagen. Wer aber das Gesamtkonzept mag und auf eine passable Kampagne hofft, der könnte hier enttäuscht sein. Als Xbox-Spieler würde ich jetzt einfach abwarten, bis die Spiele irgendwann im Xbox Game Pass landen.

Call of Duty: Neues Konzept wird benötigt

Schade, denn ich hatte tatsächlich die Hoffnung, dass die neue Kampagne nicht nur das Niveau von Modern Warfare 2 besitzt, sondern das noch übertrifft. Mehr Qualität und etwas länger und die meisten Fans wären sicher zufrieden gewesen.

Doch die Entwickler haben eine deutlich schlechtere Qualität abgeliefert und die Kampagne um ca. 50 Prozent gekürzt. Selbst bei einem DLC würde ich von „okay“ und nicht von gut sprechen, als Kampagne für einen Vollpreistitel reicht das nicht.

Call of Duty segelt jetzt unter einer neuen Flagge bei Microsoft und ich hoffe, dass man diese Kritik sieht und das ein bisschen anders als Activision angeht. Diese Reihe hätte nämlich das Potenzial für eine wirklich gute Kampagne. Cutszenen, Grafik und Ton stimmen, aber die Entwickler haben viel zu wenig Zeit bekommen.

Entweder man trennt Kampagne und Multiplayer und findet ein Konzept, wie ein gutes Singleplayer-Spiel entstehen kann, oder man lässt sich mehr Zeit und haut nicht jedes Jahr ein neues Call of Duty raus. Am Ende haben es aber die Spieler in der Hand, denn falls sich Modern Warfare 3 verkauft, wird sich eher nichts ändern.

