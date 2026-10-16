Smart Home

Dyson scheitert mit der ersten Zahnbürste

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Dyson überraschte im September, als man im Rahmen der IFA nicht nur eine sehr große Produktoffensive zeigte, sondern auch eine neue Produktkategorie. Mit der CameraJet wollte Dyson in den Markt für Zahnbürsten und Zubehör einsteigen.

Diese wurde durchaus belächelt, weil sie sehr teuer ist, aber das ist man bei Dyson gewohnt, das ist nicht das Problem. Es kann jeder selbst entscheiden, ob er das will.

Doch das Problem ist, dass die Zahnbürste zwar mehr oder weniger (wie von Dyson versprochen) funktioniert, aber oft nicht lange. Es kam sehr schnell heraus, dass es Probleme mit dem Wasser gibt, die Konstruktion ist oft einfach nicht dicht genug.

Bei Bloomberg wollte man die CameraJet auch testen, aber jedes Muster, was man in den Händen hielt, war sehr schnell kaputt. In einem ausführlichen Beitrag gibt man auch an, dass es eine optimierte Version von Dyson gibt, so behauptete man es jedenfalls, aber Händler und Partner bekamen die Lieferung oft nicht geschickt.

Es herrscht allgemein etwas Chaos, wenn es um die Dyson CameraJet geht. Und auch iKnowReview erteilte der Zahnbürste, obwohl er sogar von Dyson ab und an bezahlt wird, eine klare Absage. Das Konzept ist einfach nicht komplett durchdacht.

Dyson listet die fast 500 Euro teure Zahnbürste weiterhin auf der Webseite und sie ist auch auf Lager, aber auch bei Reddit sind die Kommentare voll, die Zahnbürste geht schnell kaputt. Und für so eine Fehlerquote sind 500 Euro sehr viel Geld.

Bei Dyson kennt man die Probleme, man arbeitete ja immerhin direkt an einer leicht optimierten Version, aber einige Dinge, wie man auch im Video von iKnowReview sieht, kann man schwer ohne ein neues Modell beheben. Sieht so aus, als ob man mit dem ersten Anlauf einer smarten Zahnbürste bei Dyson vorerst gescheitert ist.

Ich konnte mir leider keinen Eindruck davon machen, denn wir haben zwar auch bei Dyson nachgefragt, aber bis heute nichts gehört (und man ist bei Testgeräten sonst sehr schnell und zuverlässig). Es würde mich nicht wundern, wenn Dyson überlegt, ob man die CameraJet vom Markt nimmt und direkt an einer neuen Version arbeitet.

PS: Ich bin durchaus der Meinung, dass man nicht den Kopf in den Sand stecken soll, denn neue Kategorien sind immer gut und Neueinsteiger sorgen oft für einen frischen Wind im Markt. Der Spruch „Schuster, bleib bei deinem Leisten“ ist für mich eine dumme Redewendung. Aber man muss eben aus den Fehlern lernen.

Internes · 16. Oktober 2026

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  1. Thomas 🔅
    sagt am

    Wie sollen die Kameras denn auch irgendetwas sehen wenn der Mund voll Zahnpastaschaum ist ?
    Diese Zahnbürste ist ja nicht der erste Griff ins Klo von Dyson, der Zone Kopfhörer vor drei Jahren fügt sich da nahtlos in die Reihe:

    Fairerweise möchte ich aber sagen, dass mein Dyson V15, den ich seit 5 Jahren im Einsatz habe, über alles erhaben ist. Der Spruch „Schuster, bleib bei deinem Leisten“ ist deshalb vielleicht altbacken, aber für Dyson leider zutreffend.

    Antworten

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