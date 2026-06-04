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Control Resonant: Neuer Trailer enthüllt Releasetermin

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Bildquelle: Remedy Entertainment

Auf der State of Play-Konferenz von Sony war unter anderem auch das finnische Entwicklerstudio Remedy Entertainment zugegen und hat das momentan in Entwicklung befindliche Game Control Resonant einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der die Story im Game näher erläutert. Zudem wurde das offizielle Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben.

Der neueste Teil der Control-Reihe soll demnach am 24. September 2026 offiziell für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Mac im Handel erscheinen. Ich persönlich bin schon sehr gespannt auf das Game. Für mich sind Games nämlich aus dem Hause Remedy Entertainment aufgrund des einzigartigen Artstyles ein Muss.

Remedy: Control Resonant ist das größte Game, das wir je entwickelt haben

Nach dem Erfolg von Alan Wake 2 und dem eher mittelmäßig bewerteten FBC: Firebreak kehrt das finnische Entwicklerstudio Remedy Entertainment…

13. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

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