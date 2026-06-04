Control Resonant: Neuer Trailer enthüllt Releasetermin

Auf der State of Play-Konferenz von Sony war unter anderem auch das finnische Entwicklerstudio Remedy Entertainment zugegen und hat das momentan in Entwicklung befindliche Game Control Resonant einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der die Story im Game näher erläutert. Zudem wurde das offizielle Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben.

Der neueste Teil der Control-Reihe soll demnach am 24. September 2026 offiziell für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Mac im Handel erscheinen. Ich persönlich bin schon sehr gespannt auf das Game. Für mich sind Games nämlich aus dem Hause Remedy Entertainment aufgrund des einzigartigen Artstyles ein Muss.

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