Remedy: Control Resonant ist das größte Game, das wir je entwickelt haben

Nach dem Erfolg von Alan Wake 2 und dem eher mittelmäßig bewerteten FBC: Firebreak kehrt das finnische Entwicklerstudio Remedy Entertainment mit Control Resonant zu seinen Wurzeln zurück und kündigt im Rahmen der The Game Awards einen neuen Teil der durchaus beliebten Reihe offiziell an.

Geschichtlich spielt man Dylan, den Bruder von Jesse, der bereits im ersten Teil spielbar war. Die beiden Spiele sollen unabhängig voneinander sein, aber man wird sowohl spielerisch als auch erzählerisch vieles wiedererkennen, etwa die Einrichtung des Federal Bureau of Control.

Laut dem Entwicklerstudio soll mit dem neuen Teil das typische Remedy-Feeling vermittelt werden. Dafür setzt man wieder auf den Faktor Atmosphäre, mystische Zeichen und Wesen, verpackt in einer fesselnden Geschichte, die mit einer „surrealen, brutalistischen Schönheit” verbunden ist. Dieses Gefühl stellt sich bei mir sofort ein, wenn ich mir den passenden Trailer anschaue – Ich mag einfach diesen Artstyle.

In CONTROL Resonant, players will explore multiple areas of Manhattan in an expansive, unfamiliar world as an invading cosmic force reshapes the environment, defiles natural law and distorts gravity, reordering reality into a geophysical nightmare.

Players will traverse perception-bending locations and journey beyond the material world into a mysterious metaphysical space reflecting Dylan Faden’s troubled psyche. Tap into power that Dylan must learn to master and make choices to shape abilities that manifest and grow while exploring a deep progression system. Face ever-changing threats head-on, utilizing the environment, unleashing elemental abilities and wielding the raw force Dylan’s shapeshifting melee weapon, the Aberrant.


