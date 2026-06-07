Control Resonant: Neuer Trailer gewährt neue Einblicke in das Game

Erst vor einigen Tagen hat Remedy Entertainment den Story-Trailer zu Control Resonant veröffentlicht und zugleich das offizielle Veröffentlichungsdatum, den 24. September, bekannt gegeben. Im Zuge des Summer Games Fest-Events wurde jetzt ein weiterer Trailer veröffentlicht, der mit einer „erstklassigen Soundkulisse“ (meine persönliche Meinung) neue Einblicke in das Game bietet.

Wie ich bereits mehrfach vermerkt habe, mag ich den Artstyle der Games aus dem Hause Remedy Entertainment schon seit der Veröffentlichung von Alan Wake. Ich kann es kaum erwarten, mich in die Spielwelt des neuen Teils der Control-Reihe zu stürzen.

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