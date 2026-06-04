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Das große Juni-Update für Hades 2 wurde veröffentlicht

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Bildquelle: Supergiant Games

Nachdem Hades 2 lange Zeit exklusiv für PC, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 verfügbar war, wurde im April dieses Jahres eine entsprechende Xbox- und PlayStation-Version der durchaus bekannten und erfolgreichen Reihe veröffentlicht. Das Action-Rollenspiel mit starkem Roguelite-Fokus begeistert viele Personen, weshalb es nicht überraschend ist, dass das Spiel weiterhin mit Updates und neuen Inhalten versorgt wird.

Mit dem jetzt veröffentlichten Juni-Update konzentriert sich das Entwicklerstudio Supergiant Games vor allem auf Fehlerbehebungen und Verbesserungen, die dieses Mal sehr umfangreich ausfallen. Die vollständigen Release Notes können hier eingesehen werden.

Das Update ist auf der PC-Plattform bereits verfügbar. Besitzer einer Konsolenversion müssen sich noch ein wenig gedulden. Das Update wird noch diese Woche erscheinen.

Mein Tipp der Woche: Hades 2

Ich war nicht in der ersten Hype-Welle bei Hades dabei, als das Spiel dann aber im Xbox Game Pass landete,…

28. September 2025 | Jetzt lesen →

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