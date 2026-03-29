Hades 2 erscheint bald für die Xbox- und die PlayStation-Plattform

Mit Hades ist dem Entwicklerstudio Supergiant Games ein durchweg gelungenes und fesselndes Spiel gelungen und Hades 2 schlägt in die gleiche Kerbe. Im Zuge der Xbox-Partnerkonferenz wurde das Game nun auch für die Xbox- und PlayStation-Plattformen angekündigt.

Fans müssen zudem nicht lange auf die Veröffentlichung warten: Bereits am 14. April erscheint das Game für die Konsolen Xbox Series X|S und PlayStation 5. Am gleichen Tag ist zudem ein Update geplant, das einiges an „Bonus-Content” und „Quality-of-Life”-Verbesserungen umfassen soll.

Ob eine physische Handelsversion geplant ist, wurde nicht näher erläutert. Ich vermute, diese wird erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Die Veröffentlichung Mitte April erfolgt zunächst in rein digitaler Form in den jeweiligen Online-Marketplace der Plattformen.