Mein Tipp der Woche: Hades 2

Ich war nicht in der ersten Hype-Welle bei Hades dabei, als das Spiel dann aber im Xbox Game Pass landete, konnte es mich direkt abholen. Bis heute bin ich ein sehr großer Fan von Hades und ich habe mir auch Hades 2 im Early Access angeschaut.

Doch ich habe letztes Jahr gemerkt, dass ich gar kein Fan von Early Access bin und daher lieber das fertige Produkt abgewartet. Diese Woche erschien Hades 2 für die Nintendo Switch (2) und den PC und ich habe es mir auf der Switch 2 angeschaut.

Ich habe es ja schon geschrieben, Hades 2 hat direkt die gleiche „Sucht“ wie Hades entfaltet und fühlte sich direkt vertraut, aber gleichzeitig auch neu an. Es ist ein eher typischer Nachfolger, der das alte Prinzip nimmt und es im Detail optimiert.

Worum geht es? In Hades musstet ihr aus der Hölle, jetzt müsst ihr in die Hölle, und dabei mehrere Welten durchkreuzen und Gegner besiegen. Dabei gibt es immer neue Extras und Waffen und Charaktere, welche die Geschichte erzählen und euch helfen. Stirbt man, war es das, dann startet man wieder ganz am Anfang des Spiels.

Doch Hades 2 ist, wie auch Hades, fair. Ich bin kein Fan von zu schweren Spielen, da kann ich euch beruhigen. Aber ihr müsst die Bereitschaft für eine Lernkurve mitbringen, denn am Anfang ist Hades 2 „zu schwer“. Ihr sollt ja immerhin nicht im ersten Durchlauf zum Ziel kommen und das Spiel in nur einer Stunde beenden.

Auf der Nintendo Switch 2 läuft Hades 2 bisher jedenfalls super flüssig und mit bis zu 120 Hz am TV (das Hardware-Upgrade bei Nintendo war echt überfällig). Wer Hades mochte, ist hier genau richtig. Allen anderen würde ich vorher aber Hades empfehlen, es ist aktuell auch wieder im Xbox Game Pass, so kann man es testen.

Hades 2 kostet 30 Euro (ist es definitiv wert) und kann über den Nintendo eShop bzw. Steam oder bei Epic gekauft werden. Ein Datum für die PlayStation oder Xbox gibt es bisher noch nicht, ich rechne auch erst 2026 damit, denn Nintendo hat sich das so ein bisschen als Launch-Titel für die Switch 2 in diesem Jahr eingekauft.

