Der neue Apple TV 4K (2026) kommt mit Siri AI

Apple plant einen neuen Apple TV 4K für 2026 und könnte diesen auf einem Event am kommenden Dienstag (also in einer Woche, am 13. Oktober) vorstellen. Es gab auch schon ein Bild dank eines Leaks, aber die neue Box sieht wie die alte Box aus.

Doch Apple deutet den neuen Apple TV mittlerweile immer häufiger selbst an und liefert in der neuen Beta von tvOS 27.2 den Hinweis, dass die Apple Intelligence und die neue Siri AI auf den Apple TV kommen. Damit Siri AI darauf läuft, gibt es wohl den Apple A19 oder A19 Pro mit 8 GB RAM (er war einst mit dem A17 geplant).

Der aktuelle Apple TV 4K ist jetzt ziemlich genau vier Jahre alt, was ein langer Zeitraum ohne Upgrade ist, aber wie gesagt, das sollte wohl schon vor zwei Jahren kommen. Doch es hat sich, wie die neue Version von Siri, nach hinten verschoben.

Die Frage ist nur, wie viel wir von der Apple Intelligence und Siri aus dem TV sehen werden, immerhin machen viele Funktionen keinen Sinn auf dem großen Display im Wohnzimmer. Schön wäre es auch, wenn man exklusive Funktionen dafür plant.

I found references in tvOS 27.2 beta 3 that hint that Apple Intelligence is coming soon to tvOS Perhaps we know more on October 13 https://t.co/EV5bYLyVKW — Aaron (@aaronp613) October 5, 2026

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗