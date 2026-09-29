Apple „bestätigt“ neuen Apple TV 4K (2026)

Wir haben vor ein paar Tagen den neuen Apple TV 4K für 2026 gesehen, der sich seit Monaten andeutet. Jetzt hat ihn Apple selbst mehr oder weniger auf der Seite im Support „bestätigt“, denn es gibt einen eindeutigen Hinweis, so MacRumors.

Bei „Hi-Res Lossless“ spricht Apple vom „Apple TV 4K (3. Generation oder neuer)“ und da es aktuell eben nur die dritte Generation gibt, ist dieses „neuer“ ein klares Indiz für einen neuen Apple TV 4K (der 4. Generation). Apple dürfte die neue Box jederzeit vorstellen, vermutlich reicht dafür auch eine kurze Pressemitteilung aus.

Die Box selbst wird sich wohl nicht verändern, aber es gibt den Apple A19 oder A19 Pro unter der Haube, 8 GB RAM und eigene Chips von Apple, wie den N1. Siri AI ist natürlich mit dabei und angeblich hat Apple auch die Fernbedienung neu gestaltet.

Der aktuelle Apple TV 4K ist jetzt ziemlich genau vier Jahre alt und die Hardware doch in die Jahre gekommen. Eigentlich sollte eine neue Generation schon früher mit dem Apple A17 kommen, aber die neue Version von Siri verzögerte sich und somit auch die Hardware dafür. Wir rechnen im Oktober mit dem neuen Apple TV.

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