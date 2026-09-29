Apple „bestätigt“ neuen Apple TV 4K (2026)
Wir haben vor ein paar Tagen den neuen Apple TV 4K für 2026 gesehen, der sich seit Monaten andeutet. Jetzt hat ihn Apple selbst mehr oder weniger auf der Seite im Support „bestätigt“, denn es gibt einen eindeutigen Hinweis, so MacRumors.
Bei „Hi-Res Lossless“ spricht Apple vom „Apple TV 4K (3. Generation oder neuer)“ und da es aktuell eben nur die dritte Generation gibt, ist dieses „neuer“ ein klares Indiz für einen neuen Apple TV 4K (der 4. Generation). Apple dürfte die neue Box jederzeit vorstellen, vermutlich reicht dafür auch eine kurze Pressemitteilung aus.
Die Box selbst wird sich wohl nicht verändern, aber es gibt den Apple A19 oder A19 Pro unter der Haube, 8 GB RAM und eigene Chips von Apple, wie den N1. Siri AI ist natürlich mit dabei und angeblich hat Apple auch die Fernbedienung neu gestaltet.
Der aktuelle Apple TV 4K ist jetzt ziemlich genau vier Jahre alt und die Hardware doch in die Jahre gekommen. Eigentlich sollte eine neue Generation schon früher mit dem Apple A17 kommen, aber die neue Version von Siri verzögerte sich und somit auch die Hardware dafür. Wir rechnen im Oktober mit dem neuen Apple TV.
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Den 3rd Gen. hab ich stehen. Auch wenn ich mit Apple sonst nicht viel anfangen kann, so war dies die einzige Box die ihren Job gescheit macht und einigermaßen schnell ist. Zum Glück noch den besseren Preis bezahlt.
So 100%ig läuft das Kasten aber auch nicht. Gerade die Animationen, die ich schon deaktiviert habe und trotzdem leicht vorhanden sind, bremsen das Teil spürbar aus. Die Fernbedienung trennt sich andauernd, die hab ich schon 1000x zurückgesetzt. Ein paar Neustarts musste ich auch schon machen. Von „Apple läuft immer“ kann ich jetzt nicht sprechen, das haben auch der Mac Mini M4 und das iPhone 17 schon nicht getan, aber egal, anderes Thema. Aber ansonsten ist die Box schon gut.
Ich würde upgraden wenn… Die Box ein geiles Upscale hat, sodass auch 720p von den Öffis besser aussieht (da sollte doch mit KI was drin sein) und GeForce Now installierbar ist, dann zahl ich sogar direkt die UVP. Ansonsten sehe ich keinen Grund.
Lohnt sich eher für Leute die noch die Apple TV HD Box (2015) besitzen. Vielleicht noch die erste 4K Box von 2017. Obwohl die Apple TV 4K (2017) und höher, noch wie am ersten Tag laufen. Wer nicht die KI Funktionen benötigt, muss noch nicht unbedingt wechseln.
Absolut, und wer weiß, wie viel von Siri AI zu uns kommt. Da würde ich immer erst abwarten.