Unterhaltung

So sieht der neue Apple TV für 2026 aus

Oliver Schwuchow
Von

Apple ist scheinbar endlich bereit für den neuen Apple TV, den man im Code laut MacRumors als „Apple TV 4K (4th Generation)“ bezeichnet. Und das Bild oben in diesem Beitrag zeigt den neuen Apple TV. Überraschung, er sieht gleich aus.

Es ist aber der bisher beste Leak des neuen Apple TV, der mit einem Apple A19 Pro und einer neuen Fernbedienung auf den Markt kommen soll. Wir wissen nicht, wo man das Bild gefunden hat, aber eine Ankündigung dürfte sehr (!) zeitnah folgen.

Mark Gurman betonte vor ein paar Tagen schon, dass der neue Apple TV eher Anfang Oktober und nicht Ende Oktober kommt, vielleicht zeigt ihn Apple sogar schon nächste Woche. Es wird Zeit, ich bin bereit für diese neue Generation.

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