Unterhaltung

Neuer Apple TV (2026): Dieser Chip steckt drin

Oliver Schwuchow
Von
Apple Tv Remote Header

Apple plant einen neuen Apple TV und das wohl seit Jahren. Aber Siri machte bisher zu viele Probleme und im Gegensatz zum iPhone ist die Box nicht wichtig und kann verschoben werden. Aber 2026 kommt sie und Apple lieferte schon selbst den entsprechenden Hinweis.

Es ist viel Zeit vergangen, stand einst der Apple A17 im Raum, so gibt es jetzt laut MacRumors direkt den Apple A19. Vielleicht auch den Apple A19 Pro, da ist sich die Quelle nicht ganz sicher. Den ganz neuen Apple A20 Pro gibt es aber nicht und ein M-Chip ist auch weiterhin raus.

Ich glaube nicht, dass wir den neuen Apple TV, der auch eine neue Remote und Siri AI mitbringt, morgen auf dem Apple Event sehen. Das ist ein typisches Produkt für den Oktober, da reicht ein kleineres Event oder eine Pressemitteilung. Ich bin bereit und warte auf die neue Box.

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