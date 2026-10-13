Apple äußert sich zu Siri AI in der EU
Die heutigen Neuheiten von Apple werden in den USA komplett anders als bei uns in der EU vermarktet, denn Siri AI steht voll im Fokus. Und der HomeView kommt daher auch gar nicht erst zu uns. Es ist unklar, ob er überhaupt zu uns kommt.
Im Kleingedruckten gibt es nur den Hinweis, dass das Tablet mit Speaker nicht in der EU angeboten wird, zum Stand von Siri AI äußert sich Apple kaum. Es gibt nur einen neuen Satz, mehr nicht. Dieser könnte aber ein bisschen Hoffnung geben.
Apple arbeitet konstruktiv mit der EU zusammen, um einen Weg nach vorne zu finden.
Immerhin findet man darin das Wort „konstruktiv“, das klingt schon besser als im Juni auf der WWDC, wo Siri AI gezeigt wurde. Siri AI befindet sich aber noch in der Beta, auch auf Englisch, und die finale Version dürfte erst im Frühjahr 2027 starten.
Ich vermute weiterhin, dass Apple dann auch Siri AI zu uns bringen möchte und man iOS 27.5 damit anpeilt. Wie bei der Apple Intelligence und iOS 18.4 (wir sind nur eine Version weiter). Aber von offizieller Seite gab es heute leider nur das hier.
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Die EU verbietet es ja nicht, nur Apple macht solche Zicken, immer wieder, um eine Hass-, Hetz- und Desinformationskampagne gegen die EU fahren zu können.
Na ja, da hängt noch mehr dran
Ja, man muss schon beide Seiten sehen. Aber ganz am Ende gibt der jeweilige Markt die Regeln vor und wenn Apple sich da nicht anpassen kann oder will, dann werde ich zumindest mich künftig gegen Apple entscheiden. Ich werde sicher nicht jahrelang nun dieses „das gibt es aber in der EU nicht“-Spiel mitmachen.