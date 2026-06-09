DR.SIM zündet 5G-Preisbombe mit 70-GB-Tarif

Die Mobilfunkmarke DR.SIM führt ein neues 5G-Allnet-Flat-Portfolio mit drei Tarifstufen im Vodafone-Netz ein.

Die Angebote stehen ab sofort zur Verfügung und kombinieren Telefonie- und SMS-Flatrates mit unterschiedlichen Datenvolumen sowie einer monatlich kündbaren Laufzeit.

Die neuen Tarife umfassen eine Allnet-Flat mit 30 GB, 70 GB und 100 GB 5G-Datenvolumen. Alle Varianten bieten eine Telefon- und SMS-Flat, eine maximale Bandbreite von 50 Mbit/s sowie eine Mindestlaufzeit von einem Monat. Alternativ wird eine Preisstruktur mit 24 Monaten Laufzeit angegeben.

DR.SIM 5G Allnet-Flats im Überblick

30 GB 5G für 8,99 Euro (24 Monate), 19,99 Euro Anschlusspreis

70 GB 5G für 9,99 Euro (24 Monate), 19,99 Euro Anschlusspreis

100 GB 5G für 14,99 Euro (24 Monate), 19,99 Euro Anschlusspreis

Der Fokus liegt insbesondere auf der 70-GB-Variante, die für 9,99 Euro pro Monat im Vodafone-Netz positioniert ist. Laut Tarifstruktur gelten für alle Optionen identische Leistungsmerkmale bei Telefonie, SMS und Netztechnologie, wodurch sich die Angebote vor allem über das Datenvolumen unterscheiden.

Zusätzlich bleibt der einmalige Anschlusspreis bei allen Varianten konstant bei 19,99 Euro. Die Kombination aus niedrigen Einstiegspreisen und klar gestaffelten Datenpaketen richtet sich damit an unterschiedliche Nutzungsprofile, ohne die Grundfunktionen der Tarife zu verändern.

Zu den DR.SIM Tarifen →

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