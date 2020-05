Energy Ring nun auch kompatibel mit Oppo Find X2 Pro

Die App Energy Ring hatte ich schon vor einiger Zeit mit Schwerpunkt zur Punch-Hole Kamera des Samsung Galaxy S10 vorgestellt.

Nun ist die App auch kompatibel mit dem Oppo Find X2 Pro und zeigt um dessen Selfie-Cam den aktuellen Akkustand an. Dabei ist die Anzeige weiterhin komfortabel anpassbar.

Das Oppo Find X2 Pro bietet von Haus aus die Möglichkeit sich den Akkustand in Prozent im Akku-Symbol in der Benachrichtigungsleiste anzeigen zu lassen. Allerdings ist diese Anzeige sehr klein und einfach nicht so übersichtlich, als der Ring um die Kamera, der auf Wunsch sogar farblich angepasst signalisiert, wenn der Akku zur Neige geht etc.

Energy Ring bietet die folgenden Features:

Die Stärke des Rings kann von 1 Pixel bis zur Donut-Stärke eingestellt werden

Energy Ring benötigt dabei fast 0 % CPU Load weil es nur kurz aufwacht, um den neuen Akkustand abzufragen

Die Richtung des Rings kann eingestellt werden

Energy Ring kann bei Vollbild-Anwendungen deaktiviert werden (Spiele, etc.)

Die Farbe des Rings kann an die Akkustärke angepasst werden

Die Farbe des Rings an sich kann eingestellt werden

Energy Ring bietet schicke Animationen, wenn der Akku geladen wird

