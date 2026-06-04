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Final Fantasy 7 Remake: Teil 3 wird wohl diese Woche gezeigt

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Final Fantasy Vii Rebirth

Einige haben im Rahmen der State of Play mit dem dritten und letzten Teil des Remakes von Final Fantasy 7 gerechnet, da die Spiele bisher eine Weile exklusiv für die PlayStation waren, aber Square Enix hat das Spiel nicht auf dem Event gezeigt.

Das liegt daran, dass sich Geoff Keighley die Ankündigung für das Summer Games Fest am Freitag gesichert hat, so der sehr zuverlässige „NateTheHate“. Details (wie den Titel) nannte er nicht, da müssen wir uns also noch bis morgen gedulden.

Ich bin gespannt auf das Finale, zum einen, wie sehr es sich am Ende dann doch vom Original unterscheiden wird, aber ob es auch noch ein exklusiver PS5-Titel ist. Und wenn ja, wie lange, denn Square Enix ist von der Exklusiv-Strategie abgerückt.

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3. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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