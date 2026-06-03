Gaming

GTA 6: Gaming-Branche geht dem Schwergewicht aus dem Weg

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Gta 6 Jason Duval

Der erste Teil der Gaming-Ankündigungen ist da, Sony leitete die Woche mit einer neuen State of Play ein. Was mir dabei aufgefallen ist, sind die Zeiträume für neue Spiele. Der September ist so prall gefüllt wie kaum ein anderer September in der Gaming-Geschichte und auch der Oktober bekommt immer mehr Highlights.

Und November? Ruhe, absolute Ruhe. Auch der Dezember ist eher ruhig und dann geht es langsam wieder Anfang 2027 los. Man merkt, dass die Gaming-Branche so langsam an den 19. November bei GTA 6 glaubt und dem Schwergewicht aus dem Weg geht. Dieser Monat scheint für andere Studios derzeit komplett tabu zu sein.

Was nicht heißt, dass gar kein Spiel im November erscheint, ich habe hier auch schon ein oder zwei Entwicklerstudios gesehen, die es sich zum (Marketing-)Spaß gemacht haben, dass sie parallel zu GTA 6 ein Spiel bringen, aber in den Wochen vor und nach dem 19. November 2026 traut sich derzeit kein anderes Spiel.

Mal schauen, ob im Rahmen des Summer Games Fest und Xbox Showcase weitere Titel folgen, die wir im September, Oktober oder direkt Anfang 2027 sehen werden. Und wie es Nintendo angeht, denn GTA 6 erscheint nicht auf der Switch 2, man könnte den Zeitraum nutzen. Vermutlich aber nicht mit einem großen Highlight.

Ich finde nur, dass die Wochen vor November und Dezember langsam etwas zu voll sind, was vermutlich nicht nur an GTA 6 liegt, aber durch dieses Spiel „staut“ sich das so langsam alles an. In dieser Fülle an Auswahl werden sicher einige Spiele im Herbst untergehen, die dann auf eine zweite Chance im Frühjahr hoffen müssen.

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