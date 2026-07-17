Final Fantasy Resonance – Gameplay-Trailer zeigt neue Einblicke

Anfang Juni kündigte das japanische Entwicklerstudio Square Enix mit Final Fantasy Resonance ein weiteres Game im HD-2D-Artstyle an. Die Adaption des Smartphone-Spiels Final Fantasy Brave Exvius soll am 22. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Ich bin schon sehr gespannt auf das Game und werde mir den neuesten Teil der Final Fantasy-Reihe früher oder später zulegen, auch weil mir das HD-2D-Artstyle sehr gefällt. Wer noch weitere Einblicke in das Game haben möchte, kann sich den neuesten Gameplay-Trailer anschauen, den Square Enix nun veröffentlicht hat.

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