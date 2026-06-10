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Final Fantasy Resonance: Square Enix setzt wieder auf den HD‑2D‑Artstyle

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Bildquelle: Square Enix

Im Zuge der Nintendo Direct hat das japanische Entwicklerstudio Square Enix ein weiteres Game mit dem HD-2D-Artstyle angekündigt: Final Fantasy Resonance ist eine „Hommage an das klassische und moderne“ Franchise und wird ein „strategisches, rundenbasiertes Kampfsystem“ bieten.

Allerdings handelt es sich nicht um ein komplett neues Game, sondern um eine Adaption des Smartphone-Game Final Fantasy Brave Exvius. Square Enix hat es allerdings von Grund auf überarbeitet und für PC und Konsolen angepasst beziehungsweise optimiert.

Final Fantasy Resonance erscheint am 22. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Parallel zum Veröffentlichungstermin wird es eine Collector’s Edition geben, die das Basisspiel sowie einige exklusive physische Extras, darunter ein Artbook und den Soundtrack, enthält.

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10. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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