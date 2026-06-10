Final Fantasy X/X-2 HD erscheint auch für die Nintendo Switch 2

Final Fantasy X und Final Fantasy X-2, die ursprünglich Anfang der 2000er-Jahre für die PlayStation 2 erschienen sind, wurden in den letzten Jahren als Collection und als Final Fantasy X/X-2 HD Remaster für mehrere Plattformen wie PlayStation 3 und 4, Xbox One und sogar PlayStation Vita veröffentlicht. 2019 folgte eine Version für die Nintendo Switch. Jetzt kündigt man eine Version speziell für die Nintendo Switch 2 an.

Geschichtlich geht es nach wie vor um den Blitzball-Star Tidus und die junge Beschwörerin Yuna. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise, um die Welt Spira vor der zerstörerischen Macht des riesigen Wesens Sin zu retten, so das Entwicklerstudio Square Enix.

Am 23. Juli soll Final Fantasy X/X-2 HD im Handel erscheinen, und zwar ausschließlich in digitaler Form im Nintendo eShop. Grundsätzlich schade, da ich eine physische Handelsversion für das Regal immer bevorzuge. Aber die Zukunft der physischen Versionen stirbt langsam, aber sicher.

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