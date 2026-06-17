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Firefly Studios kündigt Stronghold 4 offiziell an

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Bildquelle: Firefly Studios

Das in London ansässige Entwicklerstudio Firefly Studios ist durch die Stronghold-Reihe berühmt geworden und will die Strategie-Franchise nun auf die nächste Stufe heben: Der lang erwartete vierte Teil von Stronghold wurde jetzt nämlich offiziell angekündigt. Bereits am 23. Juni soll eine Demoversion auf Steam und somit für die PC-Plattform erscheinen.

Nach der Definitive Edition folgt Teil 4

Laut dem Entwicklerstudio soll Stronghold 4 als „umfangreiche Zusammenfassung aller vorherigen Entwicklungen“ der Reihe auf den Markt kommen. Verschiedene Spielmodi sollen den Langzeitspaß erhöhen und die Kampagne mit 22 Missionen soll neue Aspekte und ältere Charaktere vereinen. Grafisch soll das Spiel mithilfe der Unreal Engine 5 anstelle der Vision Engine stark verbessert werden.

Der Kornspeicher ist leer, Sire! | Bildquelle: Firefly Studios

Ich bin gespannt, ob Stronghold 4 außerdem auch den Sprung auf die Konsolen schafft. Mit dem Age of Empires- oder dem Anno-Franchise ist die Konkurrenz auf der PlayStation- und Xbox-Plattform schließlich bereits verfügbar, mich würde eine Konsolenversion von Stronghold sehr freuen.

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15. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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