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Stellar Blade auch für die Xbox-Plattform? Shift Up: „Nichts ist unmöglich“

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Bildquelle: Shift Up Corporation

Das vor zwei Jahren veröffentlichte Game Stellar Blade war durchaus ein Überraschungshit und wurde trotz Kritik an der sehr figurbetonten Darstellung der Hauptfigur ein Erfolg für das junge Entwicklerstudio Shift Up. Nach Versionen für die PlayStation 5 (Pro) und PC wurde letzte Woche auch eine Version für die Nintendo Switch 2 offiziell angekündigt. Und die Xbox-Plattform?

Man könnte meinen, dass der vermutliche zeitliche Exklusivvertrag langsam ausgelaufen ist und auch eine Version für die Xbox-Plattform folgen könnte. Schließlich befindet sich auch eine Switch-Version in Entwicklung und im Zuge des letzten State of Play-Events wurde mit Stellar Blade: Blood Rain gar ein Sequel zum Game angekündigt.

Ein Mitarbeiter des Entwicklerstudios Shift Up hat sich nun auf Twitter zur Thematik geäußert und verlauten lassen, dass „nichts unmöglich ist“ und „man einfach noch Zeit bräuchte“.

https://x.com/Dadedd/status/2065379339999551808

Es klingt so, als würde früher oder später noch eine Xbox-Version von Stellar Blade erscheinen. Es besteht meiner Meinung nach die Möglichkeit, dass es zeitgleich zur Veröffentlichung von Stellar Blade: Blood Rain erscheint – für das noch nicht bekanntgegeben wurde, auf welchen Plattformen es erscheinen wird.

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