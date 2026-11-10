Firmware und Updates

FRITZ!OS 8.51 für FRITZ!Box 7590 (AX), 5690 Pro und weitere Geräte veröffentlicht

René Hesse
Von
Fritz!box 5690 Pro
FRITZ!Box 5690 Pro

Der Hersteller FRITZ! verteilt FRITZ!OS 8.51 für weitere Router und Repeater, darunter die FRITZ!Box 7590 (AX) und die FRITZ!Box 5690 Pro.

Auch der FRITZ!Repeater 1200 AX, das darauf basierende FRITZ!Mesh Set 1600 und der FRITZ!Repeater 1610 Outdoor erhalten die neue Firmware. Damit wechseln die Geräte von den bisherigen Laborversionen auf eine reguläre Veröffentlichung.

FRITZ!OS 8.51 bringt neue Funktionen und Fehlerbehebungen

Für die beiden FRITZ!Box-Modelle enthält das Update mehrere funktionale Erweiterungen. Besonders interessant sind die automatische Priorisierung von Videokonferenzen und die Möglichkeit, DNS-Anfragen im Heim- und Gastnetz anhand eigener Filterlisten zu filtern.

Zu den weiteren Neuerungen gehören:

  • Ein Assistent für den Wechsel von DSL auf Glasfaser beim gleichen Anbieter.
  • Ein vereinfachter DECT-Modus mit Ansage gewählter Ziffern und SOS-Funktion für bis zu vier Notfallkontakte.
  • Smart-Home-Steckdosen, die bei einer festgelegten Überlast automatisch abschalten können.
  • Erweiterte Smart-Home-Routinen mit mehreren Auslösern und standortabhängigen Automationen.
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Bei den Repeatern konzentriert sich FRITZ! dagegen auf Stabilität und Kompatibilität. Unter anderem wurden Verbindungsprobleme mit dem Apple HomePod mini behoben und das Zusammenspiel mit Amazon-Geräten verbessert.

Weitere Korrekturen betreffen die Radarerkennung im WLAN, Verbindungen zu Routern anderer Hersteller und sporadische Probleme bei der Anmeldung im 5-GHz-Netz. Auch der Speicherverbrauch wurde optimiert.

Für Besitzer der unterstützten Geräte lohnt sich damit ein Blick in die Updateverwaltung. Gerade bei den Repeatern sind es weniger auffällige neue Funktionen als vielmehr zahlreiche Detailverbesserungen, die im Alltag einen Unterschied machen können.

Gut zu wissen

Die neuen Systemversionen erhaltet ihr wie gewohnt automatisch, sofern die Auto-Update-Funktion aktiviert ist. Alternativ könnt ihr die Aktualisierung über die Benutzeroberfläche unter „fritz.box“ mit einem Klick auf „Update starten“ anstoßen. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Firmware-Datei vom FTP-Server von FRITZ! herunterzuladen und manuell zu installieren.

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