FRITZ!Box: Hersteller nennt Update-Garantie für Router

Der Hersteller FRITZ! garantiert für alle neuen FRITZ!-Produkte mindestens sechs Jahre Updates und nennt jetzt konkrete Fristen für einzelne Modelle.

Auf seiner Webseite hat das Unternehmen eine neue Übersicht zum Unterstützungsstatus veröffentlicht. Besitzer einer FRITZ!Box können dort nachsehen, bis zu welchem Datum ihr Router mindestens mit Updates versorgt wird. Die Angaben umfassen außerdem die aktuelle FRITZ!OS-Version, den persönlichen Support und die Herstellergarantie.

FRITZ!Box: Update-Versorgung teilweise bis 2033

Für zahlreiche Modelle nennt FRITZ! den 1. Januar 2033 als Mindestdatum. Dazu gehören beispielsweise die FRITZ!Box 7690, 5690 Pro, 6670 Cable und 6860 5G. Andere Geräte haben abweichende Fristen.

Einige Beispiele aus der offiziellen Übersicht:

FRITZ!Box 7690: mindestens bis 01.01.2033

FRITZ!Box 5690 Pro: mindestens bis 01.01.2033

FRITZ!Box 6690 Cable: mindestens bis 01.01.2032

FRITZ!Box 7590 AX: mindestens bis 01.01.2032

FRITZ!Box 6850 5G: mindestens bis 01.10.2032

Die genannten Termine markieren ausdrücklich die Mindestdauer der Update-Versorgung. Sie bedeuten also nicht zwangsläufig, dass an diesem Tag tatsächlich das letzte Update erscheint.

Weißt du wie lange deine FRITZ!Box Updates erhält? Alle neuen FRITZ!-Produkte werden mindestens 6 Jahre lang mit Updates versorgt. Auf unserer Webseite findest du ab sofort für deine FRITZ!Box das individuelle Datum. 👉 https://t.co/i2MRLatS9A pic.twitter.com/QzjPpO52VZ — FRITZ!Box (@fritz_com_de) October 30, 2026

Wichtig ist obendrein die Unterscheidung zwischen Software-Unterstützung und Herstellergarantie. Für die aufgeführten FRITZ!Box-Modelle nennt das Unternehmen eine Garantie von fünf Jahren. Diese beginnt unabhängig von der Update-Frist mit dem Erstkauf.

Die offizielle Support-Übersicht berücksichtigt neben FRITZ!Box-Routern auch Produkte aus den Bereichen WLAN Mesh, Smart Home und Telefonie.

Für Käufer und Bestandskunden ist die neue Transparenz durchaus hilfreich. Gerade bei Routern, die häufig viele Jahre im Einsatz bleiben, ist die langfristige Versorgung mit Sicherheitsupdates ein wichtiges Kaufkriterium. Ein konkretes Mindestdatum macht die Einschätzung nun deutlich einfacher.

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