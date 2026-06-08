Galaxus zieht die Reißleine und löscht 380.000 Bewertungen

Die Onlinehändler Galaxus und Digitec führen ein neues Bewertungssystem ein und entfernen rund 380.000 alte Rezensionen.

Bei Galaxus und Digitec können ab sofort nur noch Kunden Produkte bewerten, die diese zuvor beim Unternehmen bestellt und bereits erhalten haben. Bislang konnten alle registrierten Nutzer Bewertungen abgeben. Zwar wurde angezeigt, ob ein Kauf erfolgt war, dennoch flossen sämtliche Rezensionen in die Sternebewertung ein.

Nach Unternehmensangaben soll die Umstellung Manipulationen durch Hersteller oder deren Umfeld erschweren. Auslöser war unter anderem ein Fall rund um ein Produkt mit der Bezeichnung „Kevin“, bei dem laut Galaxus mehrere positive Bewertungen von Personen ohne Kaufhistorie stammten. Auch missbräuchliche Bewertungen von Konkurrenzprodukten seien ein Problem gewesen.

Galaxus und Digitec setzen auf verifizierte Käufe

Nach Angaben des Unternehmens sollte das bisherige System auch Nutzern offenstehen, die Produkte anderswo gekauft oder geschenkt bekommen hatten. Gleichzeitig habe dies jedoch Möglichkeiten eröffnet, Bewertungen gezielt zu beeinflussen. Besonders bei neuen oder wenig verbreiteten Produkten habe dies Auswirkungen auf Kaufentscheidungen und das Vertrauen in die Sternebewertungen haben können.

Ein weiterer Grund für die Änderung ist laut den Verantwortlichen das sogenannte Backlashing. Dabei würden Kunden ihren Ärger über verspätete Lieferungen oder andere Umstände über Produktbewertungen ausdrücken, obwohl diese nichts mit den Eigenschaften des Produkts selbst zu tun hätten.

Wichtige Folgen der Umstellung:

Nur noch Käufer können Bewertungen abgeben.

Rund 380.000 ältere Rezensionen werden gelöscht.

Etwa vier Prozent aller Bewertungen sind betroffen.

Punkte und Achievements der Nutzer bleiben erhalten.

Ich halte die Entscheidung für nachvollziehbar, weil Bewertungen für viele Käufer eine wichtige Orientierung darstellen. Ein stärkerer Fokus auf verifizierte Käufe könnte aus meiner Sicht dazu beitragen, das Vertrauen in die angezeigten Sternebewertungen zu erhöhen.

Zu Galaxus →

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