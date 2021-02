Gigaset stellt das Outdoor-Smartphone GX290 plus vor

Das Outdoor-Handy Gigaset GX290 ist nun schon eine ganze Weile auf dem Markt. Das hat sich wohl auch der deutsche Hersteller Gigaset gedacht, dem Gerät ein Upgrade verpasst und bringt es nun mit der Bezeichnung GX290 plus auf den Markt.

Nach etwas mehr als einem Jahr GX290 gibt es nun das GX290 plus im Handel. Das Gerät mit TPU Spritzgussgehäuse bekam nun mehr Speicher verpasst. Mit 64 GB internem Speicher und 4GB RAM dürfte es deutlich besser performen als sein Vorgänger.

Der Akku mit 6.200 mAh sollte für eine angenehme Laufzeit sorgen und auch sonst sind die Features für ein rugged Smartphone in Ordnung. Android 10 wurde vorinstalliert, ein 6,1 Zoll großes IPS-Display ist verbaut worden, eine Dual-Kamera mit 13+2 Megapixeln ist ebenso am Start und das Handy funkt mit LTE Cat 6, VoLTE, Dual-Band WiFi und kommuniziert auch via NFC.

Erwähnenswert ist auch die Funktion, dass das Gerät trotz des robusten Gehäuses mit 15 W kabellos geladen werden kann.

Das rugged Phone soll Stürze aus bis zu 1,2 Metern aushalten und ist zudem nach IP68 zertifiziert. Für 329,- EUR ist das GX290 plus im Shop bei Gigaset erhältlich.

