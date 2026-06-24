Google Health: Großes Update für die App veröffentlicht

Nachdem Google mit der neuen Health-Plattform an den Start gegangen ist, sah sich das Unternehmen mit viel Kritik von ehemaligen Fitbit-Nutzern konfrontiert, die sich über fehlende Funktionen und Optionen beschwert haben. Google hat daraufhin die Zusage gegeben, die Arbeit an der Plattform fortzuführen und diese in stetiger Verbesserung und Erweiterung zu betreiben.

Das jetzt veröffentlichte Update mit der Versionsnummer 5.02 ist einer der ersten Schritte zur Erfüllung dieses Versprechens. Schaut man sich die Release Notes an, erkennt man schon eindeutig die Verbesserungsabsicht von Google. Weitere Updates sind geplant und sollen nach und nach veröffentlicht werden.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob man Nutzer zurückgewinnen kann. An der Hardware sollte es nicht scheitern, denn das Fitbit Air als Fitness-Zubehör kann durchaus überzeugen, wie mein Redaktionskollege Oliver in seinem Testbericht angemerkt hat.

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