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Google Health: Kritik ehemaliger Fitbit-Nutzer wird immer lauter

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Bildquelle: Google

Mit dem Start von Fitbit Air hat das Unternehmen Google seine Fitness-Plattform Google Health vollständig neu aufgestellt und die alte Fitbit-App somit abgelöst, was bei vielen Nutzern nicht gut angekommen ist. Zwar war die Abschaltung der Fitbit-App bereits lange zuvor angekündigt worden, dennoch erfolgte der Schnitt recht abrupt.

Google bekommt viel Kritik

Die Kritik betraf vor allem die vielen fehlenden Funktionen, aber auch das neue App-Design wurde stark kritisiert. Google sieht sich aufgrund der großen Kritik gezwungen im Support-Bereich von Google Health eine Info zu veröffentlichen:

Aufgrund des vor Kurzem stattgefundenen Launches gehen derzeit sehr viele Supportanfragen ein. Unser Team arbeitet aktiv an der Behebung einiger bekannter Fehler. Wenn bei dir ein Problem auftritt, das in unserem Beitrag zu bekannten Problemen aufgeführt ist, hab bitte etwas Geduld – wir arbeiten bereits an einer Lösung.

Nun will Google gegensteuern und hat der neuen App ein großes Update spendiert. Den Release Notes zufolge wurde der Fokus auf die Bereiche Ernährung, Fitness und Bewegung, Schlaf sowie allgemeine Verbesserungen gelegt. Es ist sofort erkennbar, dass Google sich eher auf Fehlerbehebungen konzentriert und neue Funktionen erst später hinzufügen will.

Das jetzt veröffentlichte Update wird die Gemüter vorerst nicht beruhigen, denn Google hat in dieser Hinsicht noch viel Nachholbedarf. Das Unternehmen will aber mit weiteren kommenden Updates ehemalige Fitbit-Nutzer zurückgewinnen und dazu eine Roadmap veröffentlicht. Das Fitbit Air selbst ist durchaus gut geworden, das Problem vieler Nutzer ist eher die dazugehörige App.

Google Fitbit Air im Test: Wie gut ist das neue Band?

Das Google Fitbit Air wurde Anfang des Monats vorgestellt und begleitet mich seit dem im Alltag, es gab hier ja…

26. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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