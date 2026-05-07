Neue Health-App: Aus Fitbit wird Google

Noch hält Google offiziell an Fitbit fest, aber man merkt, dass der nächste Schritt eingeleitet wurde, um die Marke auf das Abstellgleis zu befördern. Zum einen hat das neue Fitbit Air den Zusatz „Google“ davor, aber man stellt die Fitbit-App ein.

Neu ist Google Health als zentrale Fitness-App für alle Dienste und Geräte von Google, es wurde Zeit für eine einheitliche Anlaufstelle. Und diese ist nicht Fitbit, sie ist Google. Die neue Health-App wird ab dem 19. Mai für alle verfügbar sein.

Ein logischer Schritt, mit dem ich schon viel früher gerechnet hätte, mich wundert nur, dass man immer noch an Fitbit festhält. Es gibt keine neue Uhr mehr, es gibt keine App mehr, wieso also den Namen beibehalten, Google Air wäre doch auch eine gute Option für das Wearable. Wird aber bald so kommen, darauf wette ich.

Google Health Upgrades