Neue Health-App: Aus Fitbit wird Google
Noch hält Google offiziell an Fitbit fest, aber man merkt, dass der nächste Schritt eingeleitet wurde, um die Marke auf das Abstellgleis zu befördern. Zum einen hat das neue Fitbit Air den Zusatz „Google“ davor, aber man stellt die Fitbit-App ein.
Neu ist Google Health als zentrale Fitness-App für alle Dienste und Geräte von Google, es wurde Zeit für eine einheitliche Anlaufstelle. Und diese ist nicht Fitbit, sie ist Google. Die neue Health-App wird ab dem 19. Mai für alle verfügbar sein.
Ein logischer Schritt, mit dem ich schon viel früher gerechnet hätte, mich wundert nur, dass man immer noch an Fitbit festhält. Es gibt keine neue Uhr mehr, es gibt keine App mehr, wieso also den Namen beibehalten, Google Air wäre doch auch eine gute Option für das Wearable. Wird aber bald so kommen, darauf wette ich.
Google Health Upgrades
- Ein intuitiveres Layout: Es ist jetzt einfacher denn je, sich einen Überblick über Ihr Wohlbefinden zu verschaffen. Jetzt mit vier Registerkarten (Heute, Fitness, Schlaf und Gesundheit)
- Individuell anpassen: Mit nur wenigen Tippen können Sie tief in Ihre Interessengebiete eintauchen und die Dashboards oben in den Bereichen „Heute“ und „Gesundheit“ anpassen, um schnellen Zugriff auf Ihre Lieblingskennzahlen zu erhalten.
- Mehr Daten und Trends: Sie können Daten zu Ihren Aktivitäten, Ihrer Fitness, Ihrem Schlaf, Ihren Vitalwerten, Ihren medizinischen Unterlagen und vielem mehr synchronisieren, protokollieren und anzeigen. Die App hilft Ihnen dabei, Trends zu erkennen, Fortschritte zu verfolgen und zu sehen, wie Ihre Gesundheit zusammenhängt.
- Apps und Geräte verbinden: Die Google Health-App funktioniert mit Hunderten Ihrer Lieblings-Apps und -Geräte, egal ob diese über Health Connect, Apple Health oder die Google Health-APIs, sodass Sie Ihre Daten an einem Ort einsehen können, wie beispielsweise Ihre Radtouren von Peloton oder Ihre Mahlzeiten von MyFitnessPal.
- Krankenakten hochladen: In den USA können Sie Ihre Krankenakten mit der App synchronisieren, um wichtige Informationen wie Laborergebnisse, Vitalwerte und Medikamente schnell einzusehen und zu verfolgen, wie sich Ihre Daten im Laufe der Zeit verändert haben. Ihre Unterlagen werden sicher in der Google Health-App gespeichert, und Sie haben die Kontrolle über Ihre Daten sowie darüber, wie diese verwendet, weitergegeben oder gelöscht werden.
- Fortschritte teilen: Dank erweiterter Ranglisten können Sie und Ihre Freunde die Schritte und die kardiovaskuläre Belastung des jeweils anderen verfolgen.
Verbesserte Zyklusverfolgung: Verbesserte Navigation, Protokollierung und ein interaktiver Kalender.
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