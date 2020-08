Google Pixel 4a: Live-Wallpaper auf anderen Android-Geräten installieren

Während schon vor Monaten der ganze Schwung Wallpaper aus dem Pixel 4a zum Download verfügbar war, gesellt sich nun auch das Eclipse Live-Wallpaper dazu.

In der Rubrik „Come Alive“ ist dieses Wallpaper nach der Vorstellung des Pixel 4a wohl verfügbar. Mittlerweile sind aber die Entwickler auf XDA schon eifrig am Basteln gewesen und bieten das Live-Wallpaper auch für andere Devices ab Android 7 zum Download und damit zur Installation an.

Noch ist es in der Google Hintergründe-App nicht enthalten. Aber früher oder später sollte es auch dort zu finden sein.

Je nachdem, ob das System auf Hell oder Dunkel gestellt ist, wird der blaue oder lila Farbverlauf als Live-Hintergrund dargestellt. Je nach Akkustand ändert sich dann der Verlauf entsprechend:

In diesem Beitrag gibt es Versionen für Android 7 oder ab Android 8 (mit automatischem Umschalten zwischen lila und blau je nach Systemeinstellung).

Ich persönlich finde dieses Live-Wallpaper ehrlich gesagt sehr langweilig. Falls auch ihr lieber Fan von statischen Wallpapern seid, kann ich euch den Wallpaper Changer nahelegen. Dieses Live-Wallpaper nutze ich seit Jahren.

Das Ding wechselt aus einem beliebigen Verzeichnis eures Handys die dort lagernden Wallpaper nach festgelegten Bedingungen (alle X Minuten, beim Aufwecken des Smartphones, etc.) die Hintergrundbilder durch. Braucht dabei aber kaum bzw. nicht merkbar mehr Akku.

