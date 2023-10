Google Pixel 8: Preisprognose veröffentlicht

In dieser Woche hat Google das Pixel 8 und Pixel 8 Pro präsentiert. Anhand der Preisverläufe ausgewählter Vorgängermodelle hat die Preisvergleichsplattform idealo prognostiziert, wie sich die Preise der neuen Modelle entwickeln könnten.

Der Preisvergleichsservice informiert darüber, dass das Standardmodell des Google Pixel 8 nach sechs Monaten voraussichtlich um 15 Prozent günstiger sein wird, was bedeutet, dass es weniger als 700 Euro kosten wird.

Für das Google Pixel 8 Pro wird empfohlen, etwa vier Monate nach dem Verkaufsstart zu kaufen, da zu diesem Zeitpunkt voraussichtlich über 160 Euro (15 Prozent) gegenüber dem UVP gespart werden können.

Wer noch länger warten kann, könnte beim Google Pixel 8 Pro sogar 16 Prozent (173 Euro) sparen, wenn er ein halbes Jahr abwartet.

Ob das alles wirklich so kommt? Das ist, schaut man sich die Preisentwicklung der vorherigen Modelle an, durchaus wahrscheinlich. Sicher wissen wir es aber natürlich erst, wenn es so weit ist. Wir werden berichten.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

