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Gothic 1 Remake: Entwicklerstudio geht den Fehlern im Game nach

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Bildquelle: THQ Nordic

Mit dem Gothic 1 Remake konnten der Publisher THQ und das Entwicklerstudio Alkimia Interactive vor einigen Tagen einen Verkaufserfolg feiern. In diesem Zusammenhang verkünden beide das Game zu unterstützen und mithilfe von Updates neue Funktionen und Optimierungen hinzuzufügen. Mit dem jetzt veröffentlichten Patch soll der Anfang gemacht werden.

Der Patch mit der Versionsnummer 1.0.1 steht ab sofort für die PC- und Konsolenplattform zum Herunterladen bereit. Er konzentriert sich hauptsächlich auf einige Fehlerbehebungen, darunter Abstürze im Zusammenhang mit DLSS und FSR. Zudem wurden einige Verbesserungen bei der Soundtechnik vorgenommen.

Ich persönlich werde mir das Game früher oder später ebenfalls zulegen, allein schon, um das damalige Gothic-Feeling noch einmal zu erleben. Auf das Gefühl der unzähligen Fehler, die für ein Gothic-Game damals nahezu schon ein Klassiker waren, kann aber gerne verzichtet werden. Wer übrigens weitere Fehler im Spiel entdeckt kann diese direkt an THQ Nordic melden, wo sie dann geprüft und bei Bedarf behoben werden.

Gothic 1 Remake: Publisher THQ und Alkimia Interactive feiern Verkaufserfolg

Beim Franchise Gothic werden viele Leser wahrscheinlich in Erinnerungen schwelgen: Gothic war ein Action-Rollenspiel des Bochumer Entwicklerstudios Piranha Bytes aus…

16. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Maximilian ♾️
    sagt am

    Für mich persönlich hat es keinen Gothic Charme mehr. Damals war Gothic 1 wesentlich unterhaltsamer.

    Antworten
    1. bongo 👋
      sagt am zu Maximilian ⇡

      Finde ich auch!

      Antworten
      1. Giovanni Senioroce ☀️
        sagt am zu bongo ⇡

        Darf ich fragen, warum das Remake keinen „Gothic-Charme“ versprüht? Soweit ich weiß, haben die Entwickler den Kern, also die DNA, von Gothic nicht verändert.

        Antworten

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