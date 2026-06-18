Gothic 1 Remake: Entwicklerstudio geht den Fehlern im Game nach

Mit dem Gothic 1 Remake konnten der Publisher THQ und das Entwicklerstudio Alkimia Interactive vor einigen Tagen einen Verkaufserfolg feiern. In diesem Zusammenhang verkünden beide das Game zu unterstützen und mithilfe von Updates neue Funktionen und Optimierungen hinzuzufügen. Mit dem jetzt veröffentlichten Patch soll der Anfang gemacht werden.

Der Patch mit der Versionsnummer 1.0.1 steht ab sofort für die PC- und Konsolenplattform zum Herunterladen bereit. Er konzentriert sich hauptsächlich auf einige Fehlerbehebungen, darunter Abstürze im Zusammenhang mit DLSS und FSR. Zudem wurden einige Verbesserungen bei der Soundtechnik vorgenommen.

Ich persönlich werde mir das Game früher oder später ebenfalls zulegen, allein schon, um das damalige Gothic-Feeling noch einmal zu erleben. Auf das Gefühl der unzähligen Fehler, die für ein Gothic-Game damals nahezu schon ein Klassiker waren, kann aber gerne verzichtet werden. Wer übrigens weitere Fehler im Spiel entdeckt kann diese direkt an THQ Nordic melden, wo sie dann geprüft und bei Bedarf behoben werden.

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