Gothic 1 Remake: Publisher THQ und Alkimia Interactive feiern Verkaufserfolg

Beim Franchise Gothic werden viele Leser wahrscheinlich in Erinnerungen schwelgen: Gothic war ein Action-Rollenspiel des Bochumer Entwicklerstudios Piranha Bytes aus dem Jahr 2001. Ganze 25 Jahre und ein neuer Rechteinhaber später wurde jetzt ein Remake des Originalspiels veröffentlicht.

Gothic ist und bleibt immer noch beliebt

Mit dem Gothic 1 Remake hat man offenbar nicht nur bei den Gothic-Liebhabern einen Nerv getroffen: Der Publisher THQ und das Entwicklerstudio Alkimia Interactive mit Sitz in Barcelona feiern nun nämlich den ersten Verkaufserfolg. In der ersten Verkaufswoche wurden über 500.000 Einheiten des Game für die Plattformen PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verkauft.

Besonders erfreulich ist, dass das Game ohne schwerwiegende Fehler auf den Markt gekommen ist. Wer sich an die Qualität der Spiele zur damaligen Veröffentlichung zurückerinnert, erinnert sich ganz bestimmt auch an die vielen fiesen Bugs, die die Games ausgemacht haben – Stichwort Community-Patches. Vor allem Gothic 3 war da eine Hausnummer. Doch das Gothic-Franchise war zur damaligen Zeit eine kleine Revolution und in vielen Bereichen des Games ziemlich beeindruckend aufgestellt.

Schade, dass das deutsche Entwicklerstudio heute nicht mehr existiert. Man darf sich nämlich fragen, was Piranha Bytes mit der heutigen Technik zustande gebracht hätten. Gothic 1 Remake ist aber, soweit ich das bisher überblicken konnte, eine schöne Hommage an alte Zeiten.

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