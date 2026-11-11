Gaming

GTA: Microsoft überrascht mit „strategischer Partnerschaft“ für die Xbox

Oliver Schwuchow
Von
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Rockstar hat ein paar exklusive Funktionen in GTA 6 eingebaut, die es nur auf der Xbox gibt, auch wenn Sony weiterhin mit „spielt sich am besten auf der PS5“ werben darf. Dazu gehört Cloud Gaming, damit kann man das neue Grand Theft Auto sogar theoretisch noch über Streaming auf der alten Xbox One zocken.

Die sei nur ein Teil einer neuen „strategischen Partnerschaft“ mit Take-Two, wie Asha Sharma direkt nach den gestrigen Details zu den Konsolen bekannt gab.

Scheint so, als ob die neue Xbox-Chefin erkannt hat, dass man Rockstar auch als engen Partner in Zukunft bei Konsolen benötigt. Das Marketing bei GTA 6 weckt bei manchen den Eindruck, als ob das ein exklusives PS5-Spiel sei und das scheint man bei Microsoft nicht zu mögen. Die Partnerschaft ist auf 10 Jahre ausgelegt.

Details zur Partnerschaft sind nicht bekannt, aber es geht nicht nur um Rockstar und GTA, Take-Two hat noch mehr Spiele (doch GTA dürfte hier der Fokus sein).

Gaming · 10. November 2026

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