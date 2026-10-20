Gaming

Hat Sony heimlich ein neues PlayStation Studio gekauft?

Oliver Schwuchow
Von

Sony veröffentlichte heute ein Video für einen neuen PS5-Controller und darin ist findigen Nutzern bei Reddit aufgefallen, dass vor allem bei Sekunde 28 eine kleine aber feiner Änderung zu sehen ist. Bei Kena 2 „Scars of Kosmora“ ist SIE (Sony Interactive Entertainment) bei den Markenrechten für das neue Spiel zu sehen.

Im letzten Trailer war noch das Entwicklerstudio (Ember Lab) als Besitzer der Marke zu sehen, hat sich Sony also Kena als exklusive Marke für die PlayStation oder sogar direkt das ganze Studio geschnappt? Das Spiel erscheint übrigens erst 2027, es sollte eigentlich noch 2026 kommen, und zwar exklusiv für die PS5 und den PC.

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Unternehmen ein Studio kauft, mit dem man vorher exklusive Spiele entwickelt hat, auch nicht bei Sony. Und Kena wäre eine Marke, die zu Sony und den PlayStation Studios passt. Bisher hat sich Sony noch nicht geäußert und vielleicht hat auch nur ein Video-Editor einen Fehler gemacht.

Gaming · 20. Oktober 2026

Cyberpunk 2077: Großes Update auf Version 2.5 angekündigt

Eigentlich sollte Cyberpunk 2077 abgeschlossen sein, und für CD Projekt Red ist es das auch mehr oder weniger, man selbst… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Stromanbieter grüüün: Bundesnetzagentur prüft Geschäftsaufgabe
20.10.26 · Marktgeschehen
Mercedes-Benz CLA besteht anspruchsvollen Seitencrashtest
20.10.26 · Mobilität
Cyberpunk 2077: Großes Update auf Version 2.5 angekündigt
20.10.26 · Gaming
Tesla dominiert die Autobranche in Europa
20.10.26 · Mobilität
GTA 6: Über ein Jahrzehnt in Entwicklung und eigentlich größer geplant
20.10.26 · Gaming
Home Assistant integriert HACS als Marketplace
20.10.26 · Smart Home
Mastodon 5.0 startet auf mastodon.social
20.10.26 · Social
Control Resonant: Remedy feiert ersten Verkaufserfolg
20.10.26 · Gaming
SPINE – Neue Gameplay-Einblicke in das Gun Fu-Cyberpunk-Game
20.10.26 · Gaming
GTA 6: Rockstar wollte angeblich Daft Punk haben
20.10.26 · Gaming
Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Hat Sony heimlich ein neues PlayStation Studio gekauft?