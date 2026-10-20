Hat Sony heimlich ein neues PlayStation Studio gekauft?

Sony veröffentlichte heute ein Video für einen neuen PS5-Controller und darin ist findigen Nutzern bei Reddit aufgefallen, dass vor allem bei Sekunde 28 eine kleine aber feiner Änderung zu sehen ist. Bei Kena 2 „Scars of Kosmora“ ist SIE (Sony Interactive Entertainment) bei den Markenrechten für das neue Spiel zu sehen.

Im letzten Trailer war noch das Entwicklerstudio (Ember Lab) als Besitzer der Marke zu sehen, hat sich Sony also Kena als exklusive Marke für die PlayStation oder sogar direkt das ganze Studio geschnappt? Das Spiel erscheint übrigens erst 2027, es sollte eigentlich noch 2026 kommen, und zwar exklusiv für die PS5 und den PC.

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Unternehmen ein Studio kauft, mit dem man vorher exklusive Spiele entwickelt hat, auch nicht bei Sony. Und Kena wäre eine Marke, die zu Sony und den PlayStation Studios passt. Bisher hat sich Sony noch nicht geäußert und vielleicht hat auch nur ein Video-Editor einen Fehler gemacht.

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