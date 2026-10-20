Cyberpunk 2077: Großes Update auf Version 2.5 angekündigt

Eigentlich sollte Cyberpunk 2077 abgeschlossen sein, und für CD Projekt Red ist es das auch mehr oder weniger, man selbst arbeitet an Cyberpunk 2, aber man hat die Entwicklung extern ausgelagert und daher gibt es doch weiterhin große Updates.

Diese Woche hat man Version 2.5 als großes Update für Cyberpunk 2077 auf den sozialen Kanälen angekündigt. Details gibt es keine, die sollen morgen folgen, aber das Update wurde parallel zur zweiten Staffel von Edgerunners entwickelt. Das ist die Cyberpunk-Serie bei Netflix. Und das Update erscheint am 22. Oktober 2026.

Mit neuen Story-Inhalten sollte man aber weiterhin nicht rechnen, da war Phantom Liberty wirklich das Finale, aber es dürfte viele neue Inhalte rund um die Serie bei Netflix geben. Der Zeitpunkt ist sicher kein Zufall, denn Serien oder Filme wecken oft das Interesse an den Inhalten, auf denen sie basieren, wie hier Cyberpunk 2077.

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