Gaming

Cyberpunk 2077: Großes Update auf Version 2.5 angekündigt

Oliver Schwuchow
Von

Eigentlich sollte Cyberpunk 2077 abgeschlossen sein, und für CD Projekt Red ist es das auch mehr oder weniger, man selbst arbeitet an Cyberpunk 2, aber man hat die Entwicklung extern ausgelagert und daher gibt es doch weiterhin große Updates.

Diese Woche hat man Version 2.5 als großes Update für Cyberpunk 2077 auf den sozialen Kanälen angekündigt. Details gibt es keine, die sollen morgen folgen, aber das Update wurde parallel zur zweiten Staffel von Edgerunners entwickelt. Das ist die Cyberpunk-Serie bei Netflix. Und das Update erscheint am 22. Oktober 2026.

Mit neuen Story-Inhalten sollte man aber weiterhin nicht rechnen, da war Phantom Liberty wirklich das Finale, aber es dürfte viele neue Inhalte rund um die Serie bei Netflix geben. Der Zeitpunkt ist sicher kein Zufall, denn Serien oder Filme wecken oft das Interesse an den Inhalten, auf denen sie basieren, wie hier Cyberpunk 2077.

Gaming · 20. Oktober 2026

GTA 6: Über ein Jahrzehnt in Entwicklung und eigentlich größer geplant

Jason Schreier hat in einem neuen Video ein paar interessante Details nach seinem Besuch bei Rockstar verraten, so soll das… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
OnePlus verschwindet aus Deutschland und lockt Kunden zu Oppo
20.10.26 · Smartphones
Disney+ bietet zwei Jahre Preisgarantie für Abonnenten
20.10.26 · Unterhaltung
Control Resonant: Remedy feiert ersten Verkaufserfolg
20.10.26 · Gaming
Google Maps und Earth: Google darf privates Grundstück nicht zeigen
20.10.26 · Dienste
GTA 6: Rockstar wollte angeblich Daft Punk haben
20.10.26 · Gaming
Revolut meldet aktuelle Störung bei mehreren Diensten
20.10.26 · Fintech · Update
Toyota plant elektrischen Corolla für 2028
20.10.26 · Mobilität
007 First Light: Version für Nintendo Switch 2 erscheint März 2027
19.10.26 · Gaming
GTA 6: Über ein Jahrzehnt in Entwicklung und eigentlich größer geplant
20.10.26 · Gaming
In einem Monat erscheint endlich GTA 6
19.10.26 · Gaming
Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Cyberpunk 2077: Großes Update auf Version 2.5 angekündigt