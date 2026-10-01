Kena 2: Sony verschiebt „Scars of Kosmora“ auf 2027

Wir haben es uns eigentlich alle gedacht, denn „Kena: Scars of Kosmora“ war in den letzten Monaten bei keinem Event dabei, auch nicht bei der letzten State of Play. Und da hätte es als neuer PS5-Titel für 2026 definitiv zu sehen sein müssen.

Doch Kena 2 erscheint doch erst 2027, wie Sony heute mitgeteilt hat, ein Datum hat man aber nicht verraten. Dafür erscheint das Spiel von Ember Lab auch direkt für den PC. Mit Blick auf meinen aktuellen Backlog bin ich schon fast froh darüber 😄

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