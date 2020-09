Huawei Watch GT 2 Pro bekommt Apps

Vom Marco habe ich heute Morgen nebenher erfahren, dass Huawei wohl an einem meiner Kritikpunkte zur Huawei Watch GT 2 Pro gearbeitet hat und es die ersten Apps bzw. Games für die Huawei Watch GT 2 Pro gibt!

In meinem Kurztest war genau dies einer der Punkte, der mir für eine „Smartwatch” noch an der GT 2 Pro gefehlt hat. Mit einem Update der Huawei Health-App gibt es nun auch den Punkt Apps in der Übersicht zur Huawei Watch GT 2 Pro.

Das Update der Health-App (10.1.2.515) war übrigens nur über die App-Gallery verfügbar. Im Google Play Store ist es zu diesem Zeitpunkt noch nicht verfügbar.

Bisher gibt es nur die zwei Spiele Wodpuz und Infinity Loop Lite. Aber das ist schon einmal ein Anfang. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Anzahl der Apps in naher Zukunft verhält und ob auch interessante Apps, wie z. B. Stocard oder dergleichen auch auf die Uhr kommen.

Wir halten euch auf dem Laufenden.

