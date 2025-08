Hyundai könnte mit neuem Elektroauto aus China überraschen

Hyundai zeigte vor ein paar Wochen ein neues Elektroauto, welches man mit BAIC für den chinesischen Markt entwickelt hat, den Elexio. Es handelt sich dabei um ein ca. 4,6 Meter langes Elektro-SUV, welches in der Liga eines Tesla Model Y wildert.

Aktuell also die vielleicht wichtigste Kategorie und es wäre denkbar, dass Hyundai einen globalen Marktstart in Betracht zieht. Das hat Australien-Chef Don Romano bei EV Central verraten, laut Quelle sei ein Marktstart in Australien sogar „sicher“.

Hyundai bietet mit dem Ioniq 5 zwar schon ein Modell in dieser Kategorie an, doch der Elexio sieht mehr wie ein klassischer SUV aus, nicht jeder mag die Optik des 5 (der aktuell auch mit schlechter Nachfrage kämpft, der Schritt klingt also logisch).

Doch es bleibt abzuwarten, ob ein globaler Marktstart des Hyundai Elexio auch den europäischen Markt einbezieht, denn der Zoll-Streit zwischen der EU und China könnte den Schritt nach Deutschland mit Blick auf den Preis unattraktiv machen.

Der Hyundai Elexio kommt 2026 in China auf den Markt, die CLTC-Reichweite liegt bei 700 km (also etwa 550 km nach WLTP-Standard) und es gibt hier wahlweise 160 kW (218 PS, ein Elektromotor) oder 233 kW (317 PS, zwei Elektromotoren).

Basis ist die bekannte E-GMP (Electric Global Modular Platform), die man von der Ioniq-Reihe kennt und die speziell für Elektroautos gedacht ist (man nutzt wohl auch die 800 Volt-Version). Einen Preis für den Elexio hat Hyundai nicht genannt.

