ING bringt Wero jetzt in den Onlinehandel: Das steckt dahinter
Die ING Deutschland erweitert Wero wie bereits angekündigt um Onlinezahlungen im E-Commerce.
Die ING Deutschland bietet Wero ab sofort auch für Zahlungen bei teilnehmenden Onlinehändlern an. Damit wird der Dienst über reine Peer-to-Peer-Überweisungen hinaus erweitert und als zusätzliche Bezahloption im Onlinehandel integriert. Zahlungen erfolgen direkt aus dem Girokonto.
Wero ist seit August 2025 in die ING-App verfügbar und ermöglicht Echtzeitüberweisungen zwischen Konten. Laut Bank nutzen rund 600.000 Kundinnen und Kunden den Dienst, was etwa 15 Prozent der Girokontoinhaber entspricht.
Wero-Ausbau im europäischen Zahlungsverkehr
Wero ist ein Angebot der European Payments Initiative zur Schaffung einer europäischen Zahlungsinfrastruktur. Transaktionen erfolgen meist in wenigen Sekunden und unterliegen europäischen Datenschutz- und Regulierungsstandards. Erste Onlinehändler wie Eventim unterstützen die Funktion, weitere wie IKEA Deutschland und der Lidl Online Shop folgen.
Beispiele teilnehmender Händler:
- Eventim
- IKEA Deutschland
- Lidl Online Shop
Die ING und die European Payments Initiative planen den Ausbau in Europa. Nach Deutschland und Belgien soll der Online-Use-Case in Frankreich starten, weitere Länder migrieren ihre nationalen Lösungen auf Wero. Als nächster Schritt ist die Nutzung im stationären Handel am Point of Sale vorgesehen.mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗
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