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ING bringt Wero jetzt in den Onlinehandel: Das steckt dahinter

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Die ING Deutschland erweitert Wero wie bereits angekündigt um Onlinezahlungen im E-Commerce.

Die ING Deutschland bietet Wero ab sofort auch für Zahlungen bei teilnehmenden Onlinehändlern an. Damit wird der Dienst über reine Peer-to-Peer-Überweisungen hinaus erweitert und als zusätzliche Bezahloption im Onlinehandel integriert. Zahlungen erfolgen direkt aus dem Girokonto.

Wero ist seit August 2025 in die ING-App verfügbar und ermöglicht Echtzeitüberweisungen zwischen Konten. Laut Bank nutzen rund 600.000 Kundinnen und Kunden den Dienst, was etwa 15 Prozent der Girokontoinhaber entspricht.

Wero-Ausbau im europäischen Zahlungsverkehr

Wero ist ein Angebot der European Payments Initiative zur Schaffung einer europäischen Zahlungsinfrastruktur. Transaktionen erfolgen meist in wenigen Sekunden und unterliegen europäischen Datenschutz- und Regulierungsstandards. Erste Onlinehändler wie Eventim unterstützen die Funktion, weitere wie IKEA Deutschland und der Lidl Online Shop folgen.

Beispiele teilnehmender Händler:

  • Eventim
  • IKEA Deutschland
  • Lidl Online Shop

Die ING und die European Payments Initiative planen den Ausbau in Europa. Nach Deutschland und Belgien soll der Online-Use-Case in Frankreich starten, weitere Länder migrieren ihre nationalen Lösungen auf Wero. Als nächster Schritt ist die Nutzung im stationären Handel am Point of Sale vorgesehen.

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