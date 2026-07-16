ING kündigt umfangreiche Wartungsarbeiten an – Online-Banking nicht verfügbar

Die ING führt am 18. Juli 2026 planmäßige Wartungsarbeiten durch und schränkt mehrere Banking-Dienste vorübergehend ein.

Das Online-Banking sowie die ING App stehen laut der Bank in der Nacht vom 17. auf den 18. Juli ab 00:00 Uhr bis voraussichtlich 14:00 Uhr nicht zur Verfügung. Während dieses Zeitraums können außerdem keine Instant Payments, also Echtzeitüberweisungen, gesendet oder empfangen werden.

Die Bank erklärt, dass die Arbeiten Teil eines regelmäßig stattfindenden Business-Releases sind. Dabei werden zahlreiche technische Änderungen an den Banksystemen und Datenbanken umgesetzt. Während dieser Anpassungen bleiben sowohl das Backend als auch die Kundenzugänge über App und Online-Banking vorübergehend abgeschaltet.

Geplante Wartung betrifft Online-Banking und Echtzeitüberweisungen

Nach Angaben der ING finden bankweite Business-Releases in der Regel drei Mal pro Jahr statt. Ziel sei es, die technische Infrastruktur zu aktualisieren, neue Funktionen bereitzustellen und die Datensicherheit auf einem aktuellen Stand zu halten. Die Umsetzung erfolgt nachts, um die Auswirkungen für Kunden möglichst gering zu halten.

Während der Wartung weiterhin möglich:

Kartenzahlungen

Bezahlen mit Apple Pay

Bezahlen mit Google Pay

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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