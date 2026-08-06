2.400 Aktien, 47 Länder: Das steckt hinter dem neuen Scalable ETF

Scalable Capital startet Europas ersten 2x gehebelten Welt-ETF für Anleger.

Der neue Scalable MSCI AC World Leveraged Daily Swap Xtrackers UCITS ETF ermöglicht den Zugang zu mehr als 2.400 Aktien aus Industrie- und Schwellenländern mit zweifachem Hebel.

Der ETF bildet die tägliche Entwicklung des MSCI ACWI Leveraged 2X Select Index Daily ab und umfasst nach Angaben von Scalable Capital 47 Länder. Dazu gehören 23 Industrieländer und 24 Schwellenländer.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,45 Prozent pro Jahr, womit das Produkt laut Anbieter der günstigste globale Aktien-ETF mit Hebel sein soll.

Scalable Capital setzt auf gehebelte Weltaktien-Strategie

Die wichtigsten Eckdaten im Überblick:

Mehr als 2.400 Large- und Mid-Cap-Aktien aus 47 Ländern

Zweifache tägliche Hebelwirkung auf globale Aktienmärkte

TER von 0,45 Prozent pro Jahr

Synthetische Replikation über besicherte Swaps

Auflage am 28. Juli 2026 mit thesaurierender Struktur

Laut Scalable Capital richtet sich der ETF vor allem an aktive und erfahrene Anleger. Das Unternehmen nennt verschiedene Einsatzmöglichkeiten, darunter taktisches Trading, Sparpläne oder eine Kombination mit dem ungehebelten Welt-ETF. Eine Mischung beider Varianten könne beispielsweise einen effektiven Hebel von 1,5 erreichen.

Der Anbieter weist zugleich auf die Besonderheiten gehebelter ETFs hin. Durch die tägliche Anpassung des Hebels können langfristige Ergebnisse von der doppelten Entwicklung des zugrunde liegenden Index abweichen.

Der ETF entstand erneut in Zusammenarbeit mit Xtrackers, der ETF-Sparte der DWS. Scalable Capital übernimmt dabei eine Rolle bei der Portfoliokonstruktion, während MSCI den Referenzindex bereitstellt.

Ich sehe den neuen ETF als interessanten Schritt für den europäischen ETF-Markt, weil Anleger damit erstmals einen breiten Weltindex mit integriertem Hebel nutzen können. Gleichzeitig bleibt das Produkt eher ein Werkzeug für erfahrene Investoren, denn die höhere Renditechance geht mit deutlich höheren Schwankungsrisiken einher.

Zu Scalable Capital →

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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