Deutscher Automarkt: Tesla, VW und Opel verlieren, Elektroautos gewinnen

Der deutsche Pkw-Markt wächst im Juli 2026 leicht und Elektroautos legen deutlich zu.

Das Kraftfahrt-Bundesamt meldet für Juli 2026 insgesamt 268.068 neu zugelassene Pkw. Der Markt stieg damit um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Besonders stark entwickelte sich der Bereich der batterieelektrischen Fahrzeuge. 78.609 neue Elektroautos bedeuten ein Plus von 61,7 Prozent und einen Marktanteil von 29,3 Prozent.

Auch im bisherigen Jahresverlauf zeigt sich ein Wachstum. Von Januar bis Juli 2026 wurden 5,1 Prozent mehr Pkw neu zugelassen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Private Neuzulassungen legten um 8,0 Prozent zu, während gewerbliche Zulassungen um 2,4 Prozent zurückgingen.

Die wichtigsten Zahlen aus dem Juli 2026:

268.068 neue Pkw mit 1,2 Prozent Wachstum

Elektroautos erreichen 29,3 Prozent Marktanteil

Hybride kommen zusammen auf 39,3 Prozent Anteil

Volkswagen bleibt mit 17,9 Prozent Marktführer

Kraftfahrt-Bundesamt zeigt Veränderungen bei Marken und Antrieben

Bei den deutschen Herstellern konnte Smart seine Neuzulassungen um 106,6 Prozent steigern, blieb mit einem Anteil von 0,3 Prozent aber eine kleine Marke. Mercedes legte um 8,0 Prozent zu und erreichte 9,9 Prozent Marktanteil. Rückgänge gab es unter anderem bei Volkswagen mit minus 7,6 Prozent, Opel mit minus 18,1 Prozent und Ford mit minus 17,0 Prozent.

Tesla rutschte im Juli ab

Tesla hat im Juli 2026 in Deutschland nur 367 neue Pkw zugelassen. Damit sank die Zahl der Neuzulassungen gegenüber dem Vorjahresmonat um 66,9 Prozent. Der Marktanteil des Elektroautoherstellers lag damit bei lediglich 0,1 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf sieht die Bilanz allerdings anders aus: Von Januar bis Juli 2026 wurden 29.224 Tesla-Fahrzeuge neu zugelassen, was einem Plus von 192,2 Prozent entspricht.

Der Rückgang fällt besonders im Vergleich zu anderen Elektroauto-Anbietern auf. Während Tesla im Juli deutlich verlor, konnten chinesische Hersteller wie BYD und XPeng stark zulegen. BYD kam auf 5.240 Neuzulassungen und steigerte sich um 365,4 Prozent. XPeng erreichte 1.253 Fahrzeuge und legte um 371,1 Prozent zu. Skoda blieb mit 8,7 Prozent Marktanteil die stärkste Importmarke.

Das beliebteste Fahrzeugsegment waren erneut SUVs. Sie erreichten 35,7 Prozent Anteil und legten um 5,4 Prozent zu. Gleichzeitig verloren Benziner 29,7 Prozent und Dieselmodelle 21,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Ich sehe in den aktuellen Zulassungszahlen vor allem eine Bestätigung für den fortschreitenden Wandel im Automarkt. Elektroautos gewinnen deutlich an Bedeutung, während klassische Verbrenner weiter Marktanteile verlieren. Besonders interessant bleibt die Entwicklung neuer Anbieter wie BYD, die zunehmend in den Wettbewerb mit etablierten Herstellern eingreifen.

Sämtliche Details, auch zu den einzelnen Herstellern, könnt ihr wie immer beim Kraftfahrt-Bundesamt einsehen (Tabelle unten).

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